(Pocket-lint) - Peloton sta per arrivare su Amazon.

L'azienda di fitness, che vende cyclette intelligenti e altre attrezzature per l'allenamento, ha da tempo limitato la possibilità di acquistare i suoi prodotti al sito web e agli showroom. Questo ha funzionato bene per Peloton durante la pandemia, quando le persone erano bloccate a casa e cercavano un modo per tenersi in forma, dato che potevano semplicemente andare sul sito di Peloton, fare il checkout e farsi consegnare una bicicletta direttamente a casa. Nell'ultimo anno, però, l'azienda ha dovuto fare i conti con un calo delle vendite, probabilmente perché la sua potenziale clientela sta tornando alla vita normale (leggi: sta tornando in palestra). Ora la CNBC riferisce che Peloton intende espandere i luoghi in cui la gente può acquistare i suoi prodotti.

Peloton intende vendere una selezione di attrezzature per il fitness, abbigliamento e prodotti su Amazon negli Stati Uniti. Qualsiasi attrezzatura per il fitness ordinata su Amazon includerà anche la consegna e il montaggio gratuiti, come offre agli acquirenti che effettuano il checkout sul sito web di Peloton. "Vogliamo rendere il più semplice possibile l'acquisto di una Peloton", ha dichiarato Kevin Cornils, COO di Peloton, in un'intervista alla CNBC. Ricordiamo che Peloton offre anche un piano di noleggio bici a chi acquista sul suo sito web.

Su Amazon sarà possibile acquistare la Bike originale, al prezzo di 1.445 dollari. Peloton venderà anche il suo prodotto di punta, la Peloton Guide da 295 dollari. I prodotti esclusi sono la Bike+ e la macchina per tapis roulant Tread.

All'inizio di quest'anno, il Wall Street Journal ha riportato che Amazon era in trattativa con Peloton per una potenziale acquisizione. Le vendite di biciclette e abbonamenti dell'azienda non sono più quelle di una volta e di recente ha dovuto tagliare 780 posti di lavoro. Inoltre ha chiuso i punti vendita, ha smesso di produrre le proprie biciclette, ha aumentato i prezzi di alcuni prodotti e ha trasferito la logistica delle consegne dell'ultimo miglio a un'azienda terza piuttosto che continuare a farlo da sola.



Scritto da Maggie Tillman.