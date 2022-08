Il vogatore Peloton arriverà entro la fine dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Sono previsti grandi cambiamenti in Peloton, nel tentativo di risollevare l'azienda dopo il crollo delle azioni dell'ultimo anno, e uno di questi cambiamenti è il lancio del vogatore Peloton.

L'azienda ha già confermato di essere al lavoro su un vogatore da affiancare alle sue attrezzature Bike, Bike+ e Tread, anche se finora ha mantenuto un riserbo sulla data di lancio.

In un'intervista rilasciata a Mark Gurman di Bloomberg, l'amministratore delegato di Peloton Barry McCarthy ha dichiarato di "sperare di poterlo avere per le vacanze", lasciando intendere che arriverà prima della fine dell'anno.

McCarthy ha anche detto a Gurman che gli utenti potrebbero essere in grado di accoppiare uno smartphone o un tablet tramite Bluetooth con una bicicletta o un tapis roulant di terze parti e trasmettere i contenuti di Peloton al display dell'attrezzatura.

Attualmente è possibile accedere ad alcuni dei contenuti di Peloton tramite l'app Peloton, anche se McCarthy ha detto che l'azienda sta studiando un modello "freemium" che prevede la disponibilità gratuita di alcune funzioni dell'app, mentre altre saranno a pagamento, proprio come Fitbit offre con Fitbit Premium.

Infine, McCarthy ha detto a Gurman che Peloton sta lavorando per riprogettare le biciclette in modo che i clienti possano assemblarle da soli. Nel modello commerciale attuale, le biciclette vengono consegnate in un furgone Peloton con un ingegnere Peloton, che assembla la Bike o la Bike+ per il cliente e lo aiuta a sistemarla.

Nell'intervista con Gurman, tuttavia, McCarthy ha dichiarato: "Ci abbiamo lavorato [alla riprogettazione della bicicletta] per un po', ed è una cosa reale".

E ha aggiunto: "Continueremo a ridurre i costi dell'hardware e lo progetteremo in modo da poterlo assemblare e spedire via FedEx".

Non vediamo l'ora di vedere il vogatore Peloton e il suo confronto con Hydrow, e la possibilità di avere contenuti Peloton su tapis roulant e biciclette di terze parti è ottima per l'utente finale. Per quanto riguarda l'autoassemblaggio, speriamo che non sia troppo difficile.

Scritto da Britta O'Boyle.