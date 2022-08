Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - I Peloton Studios sono spazi dedicati a Londra e New York che non solo offrono ai soci e ai non soci Peloton l'opportunità di partecipare a lezioni Peloton dal vivo, ma fungono anche da studi di trasmissione per filmare i contenuti che vedete sulla vostra attrezzatura fitness Peloton a casa.

Ecco tutto quello che c'è da sapere sui Peloton Studios di Londra e New York, come prenotare una lezione e quali servizi offrono i due spazi.

Peloton

I Peloton Studios London aprono ufficialmente ai soci il 19 agosto 2022 e si trovano al numero 11 di Floral Street a Covent Garden, Londra.

I Peloton Studios London occupano una superficie di 30.000 metri quadrati e hanno iniziato a trasmettere lezioni in diretta nel Regno Unito e in Germania dalla fine del 2021. Ci sono tre sale per le lezioni, tra cui uno studio Bike, uno studio Tread e uno studio Flex per le lezioni di forza e cardio. Il Cycle studio può ospitare 24 membri e il Tread studio 14 membri.

C'è anche una member lounge per i membri di Peloton per incontrarsi e riunirsi e c'è anche un juice bar. Pocket-lint ha visitato gli studi di Londra e ha constatato che si tratta di uno spazio incantevole con molta luce naturale e le strutture sono straordinarie.

I servizi di cambio comprendono spogliatoi neutri dal punto di vista del genere con cinque cabine, 19 docce, asciugamani in omaggio, prodotti per la cura della pelle Malin and Goetz, asciugacapelli Dyson e armadietti a pettine senza chiave. Sono inoltre disponibili scarpe da ciclismo indoor in una gamma di taglie che va dal 36 al 48.

I soci e i non soci possono frequentare le lezioni il venerdì, il sabato e la domenica presso lo Studio di Londra, mentre i giorni dal lunedì al giovedì sono riservati al team di produzione per realizzare le lezioni senza pubblico dal vivo.

Le lezioni possono essere prenotate con un massimo di 14 giorni di anticipo e si possono consultare gli orari e le classi disponibili sul sito web dei Peloton Studios. Per prenotare una lezione è necessario aver acquistato il PSL Experience Ticket, che costa 25 sterline e dura 60 giorni.

Negli studi di Londra ci sono 18 istruttori. Tra questi Ben Alldis, Benny Adami, Bradley Rose, Charlotte Weidenbach, Cliff Dwenger, Erik Jager, Hannah Frankson, Jeffrey McEachern, Jermaine Johnson, Jon Hosking, Joslyn Thompson Rule, Leanne Hainsby, Marcel Maurer, Mayla Wedekind, Mila Lazar, Sam Yo, Susie Chan e Tobias Heinze.

Per prenotare una lezione, seguite la procedura seguente.

Visitate il sito https://studio.onepeloton.co.uk/london/schedule Toccare "Acquista crediti" e acquistare un biglietto per l'esperienza PSL. Quindi toccare "Trova una classe". Selezionare "London Studio". Scorrere le classi disponibili. Se la classe è disponibile per la prenotazione, vedrete un pulsante "Prenota" sulla destra. Toccare "Prenota". Seguite il resto delle istruzioni

Peloton

I nuovi Peloton Studios New York si trovano al 370 della 10th Avenue, New York, NY 10001. Si trova tra la 32esima e la 33esima strada. Prima del trasferimento, i Peloton Studios New York si trovavano sulla 23rd Street, nel quartiere di Chelsea. Riaprirà il 19 agosto 2022, come gli Studios di Londra.

All'interno dello spazio di 35.000 metri quadrati dei Peloton Studios di New York sono presenti quattro studi: uno studio Cycle, uno studio Tread, uno studio Yoga e uno studio Strength. Il Cycle studio può ospitare 39 membri, il Tread studio 16, lo Yoga studio 7 e lo Strength studio 6.

Nei Peloton Studios di New York non c'è un juice bar come a Londra, ma solo cibo da asporto. C'è però un grande spogliatoio, con molti servizi igienici e armadietti con serratura incorporata. C'è anche il noleggio delle scarpe, che non è a pagamento.

Come per i Peloton Studios di Londra, i soci e i non soci possono prenotare le lezioni dal venerdì alla domenica. I giorni dal lunedì al giovedì saranno dedicati alla produzione di lezioni senza pubblico dal vivo.

Nella sede di New York le lezioni possono essere prenotate fino a sei settimane prima. Come a Londra, per prenotare una lezione è necessario aver acquistato il PSNY Experience Ticket, che costa 35 dollari e dura 60 giorni.

Nella sede dei Peloton Studios di New York ci sono oltre 35 istruttori. Tra questi, Alex Toussaint, Ally Love, Cody Rigsby, Hannah Corbin, Jess King, Jess Sims, Kendall Toole, Marcel Dinkins, Olivia Amato, Robin Arzon, Ross Rayburn, Selena Samuela e Tunde Oyeneyin.

Per prenotare una lezione, seguire i passaggi indicati di seguito.

Visitate il sito https://studio.onepeloton.co.uk/new-york/schedule Toccare "Acquista crediti" e acquistare un biglietto per l'esperienza PSNY. Quindi toccare "Trova una classe". Selezionare "New York Studio". Scorrere le classi disponibili. Se è possibile prenotarlo, vedrete un pulsante "Prenota" sulla destra. Toccare "Prenota". Seguite il resto delle istruzioni

Dovrete firmare una liberatoria quando andrete a visitare i Peloton Studios di Londra o i Peloton Studios di New York.

Si consiglia di arrivare ai Peloton Studios di Londra o ai Peloton Studios di New York 1 ora e 45 minuti prima della lezione.

Scritto da Britta O'Boyle.