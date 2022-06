Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Peloton ha annunciato che il suo studio di Londra, inaugurato a Covent Garden nel settembre 2021, sarà aperto ai membri a partire dalla fine dell'estate 2022.

I Peloton Studios di Londra hanno iniziato a trasmettere contenuti in diretta nel Regno Unito e in Germania dalla fine dello scorso anno, ma lo spazio di 30.000 metri quadrati sarà aperto ai 7 milioni di membri dell'azienda tra pochi mesi.

Quando sarà aperto al pubblico, i soci e i non soci potranno seguire le lezioni il venerdì, il sabato e la domenica presso lo Studio di Londra, mentre dal lunedì al giovedì sarà riservato al team di produzione per produrre lezioni senza pubblico dal vivo.

I Peloton Studios di Londra offrono in totale tre sale per le lezioni: uno studio Bike, uno studio Tread e uno studio Flex per le lezioni di forza e cardio. Il Cycle studio può ospitare 24 membri e il Tread studio 14 membri.

Per i soci Peloton c'è anche una member lounge per incontrarsi e riunirsi, oltre a un juice bar.

Le strutture per il cambio includono spogliatoi neutri dal punto di vista del genere con cinque cabine, 19 docce, asciugamani gratuiti, prodotti per la cura della pelle Malin and Goetz, asciugacapelli Dyson e armadietti a pettine senza chiave. Sono inoltre disponibili scarpe da ciclismo indoor in una gamma di taglie che va dal 36 al 48.

Peloton non ha specificato esattamente quando gli Studios London saranno aperti ai membri, se non dicendo "a fine estate", ma vi terremo informati. Per il momento, potete sfogliare la galleria in cima a questo articolo per vedere l'aspetto del Peloton London Studio.

Scritto da Britta O'Boyle.