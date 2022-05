Peloton conferma che sta lavorando a un vogatore

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Peloton ha confermato di essere effettivamente al lavoro su un vogatore, mettendo a tacere le voci che da mesi la volevano impegnata in un nuovo spazio nel mondo delle macchine per il fitness.

L'aggiornamento è arrivato nel giorno dell'Homecoming di Peloton per il 2022, una sorta di celebrazione annuale della sua comunità e un aggiornamento sui suoi piani per il prossimo anno, e mantiene le cose piuttosto brevi:

"Stiamo per partire": Le voci sono vere: Peloton porterà la sua migliore esperienza di fitness nel mondo del canottaggio! Combinando cardio e forza, Peloton è entusiasta di aggiungere questo allenamento total body al suo potente arsenale di contenuti e di far crescere il suo portafoglio di fitness connesso con ancora più opzioni per esperienze di allenamento coinvolgenti e stimolanti".

Quindi, tutto ciò che sappiamo per ora è che è in arrivo un vogatore, ma non abbiamo informazioni sulla tempistica per la disponibilità della macchina.

Un'altra grande domanda, come per tutti gli attrezzi di Peloton, è quanto costerà. Dato che la sua bicicletta è una delle opzioni più costose sul mercato, immaginiamo che non sarà affatto economica.

Abbiamo provato un altro vogatore intelligente, Hydrow, alla fine dell'anno scorso e siamo stati certamente convinti del potenziale di una macchina intelligente in questo settore, anche se si tratta di un'altra macchina enormemente ingombrante per la quale è necessario trovare un posto (molto più grande di una cyclette).

Ciò significa che c'è una concorrenza esistente con cui misurare il vogatore di Peloton quando avremo maggiori informazioni su di esso, ma fino a un reveal più dettagliato dovremo attendere ulteriori dettagli.

Scritto da Max Freeman-Mills. Modifica di Chris Hall.