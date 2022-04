Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Peloton ha annunciato Guide , una telecamera collegata alla TV progettata per l'allenamento della forza, nel novembre 2021 e ora l'azienda ha annunciato la sua disponibilità nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada e in Australia.

Peloton Guide è progettato per offrire a coloro che sono interessati all'allenamento della forza la stessa esperienza coinvolgente che Peloton offre attraverso i suoi prodotti Bike, Bike+ e Tread.

Ci sono una serie di funzioni a bordo, incluso il Tracker del movimento, che è il tuo partner di responsabilità. Apparirà in classe e ti incoraggerà a completare gli esercizi e a non abbassare i pesi o smettere di accovacciarti prima che le ripetizioni siano state completate.

Il Motion Tracker comprende centinaia di movimenti e le loro variazioni, mentre la libreria di classi Peloton ha un intervallo compatibile con esso. Saprà se stai facendo salti mortali invece di accovacciarti, ad esempio, quindi non barare.

C'è anche una funzione chiamata Modalità personale che ti consente di vederti accanto all'istruttore per controllare il tuo modulo e Dettagli movimento ti consente di cercare un movimento se non sei sicuro prima di farlo. Nel frattempo, Body Activity, esamina la cronologia degli allenamenti ed evidenzia i gruppi muscolari su cui hai lavorato di recente.

Peloton Guide offre anche una serie di nuove classi di forza e programmi progettati per la stessa Guide. Questi includono Floor Bootcamp in cui Jess Sims e Selena Samuela portano allenamento cardio e forza in un programma di 12 classi. Se questi sono qualcosa come i Bike Bootcamp, siamo venduti.

Peloton Guide è disponibile nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canda e in Austraila a partire dal 5 aprile 2022. Partirà da $ 295 negli Stati Uniti e £ 275 nel Regno Unito. Dovrai anche iscriverti all'abbonamento mensile Peloton All-Access per ottenere l'accesso alla libreria di classi dal vivo e on demand dell'azienda.

I nuovi membri All-Access solo per la guida riceveranno un prezzo di lancio di $ 24 al mese negli Stati Uniti e £ 24 al mese nel Regno Unito per il resto del 2022. Da gennaio 2023, questo aumenterà a $ 39/£ 39 al mese. Per gli attuali membri Peloton All-Access, la Guida può essere aggiunta alla loro iscrizione senza costi aggiuntivi.

Scritto da Britta O'Boyle.