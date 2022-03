Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Peloton ti consente già di utilizzare un Apple Watch con il suo Bike+. Ora è più facile chiudere gli anelli e monitorare la frequenza cardiaca, indipendentemente dalla macchina Peloton che possiedi. L'azienda di attrezzature per il fitness ha annunciato una nuova integrazione con Apple Watch per l' originale Bike , Bike+ e Tread .

Secondo un blog di Peloton, l'app Peloton Watch può ora avvisarti quando inizi una lezione su Bike, Bike+ o Tread, nonché per le lezioni avviate sull'app. Può registrare gli allenamenti in modo proattivo e, se abilitato, il tuo Apple Watch può funzionare come cardiofrequenzimetro. Puoi quindi utilizzare la funzione Strive Score di Peloton, che ti dice quanto tempo hai trascorso a una determinata frequenza cardiaca. Questa nuova integrazione semplifica anche la registrazione degli allenamenti Peloton nell'app Attività di Apple.

Segui i passaggi seguenti per impostare tutto e iniziare:

Scarica l'app Peloton sia sul tuo dispositivo mobile che sull'Apple Watch. Apri l'app Peloton sul tuo dispositivo mobile. Tocca la scheda Altro. Seleziona Apple Watch > Configura > Connetti all'app Salute. L'app Salute dovrebbe ora aprirsi. Concedi autorizzazioni. Torna all'app Peloton e premi Fine. Quando l'app Apple Watch richiede le autorizzazioni di notifica, tocca Consenti.

In precedenza, solo il Bike+ supportava l'integrazione con Apple Watch tramite GymKit. ( Pocket-line ha un'intera guida qui che spiega come ha funzionato.) Ricorda solo che Peloton ha affermato che questa nuova integrazione ti consentirà di monitorare facilmente la frequenza cardiaca e tenere traccia degli allenamenti su ogni macchina Peloton, incluso Bike+.

Scritto da Maggie Tillman.