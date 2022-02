Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Con gli allenamenti a casa che sono un affare più grande che mai, Peloton è andato sempre più rafforzandosi negli ultimi anni, espandendosi oltre la sua offerta di spin bike di base per incorporare attrezzature per la corsa e l'allenamento della forza nel suo modello di abbonamento.

L'azienda ha ora rilasciato la fascia per la frequenza cardiaca Peloton, un sensore di frequenza cardiaca indossato dal braccio, completo di cinque luci LED per informarti visivamente della zona di frequenza cardiaca attuale, che sostituirà la fascia toracica del cardiofrequenzimetro Peloton esistente.

Aspetta, cosa, perché sostituire la fascia toracica? Beh, a molte persone non piace indossare le fasce pettorali per via del comfort. Tuttavia, la precisione delle cinture toraciche, che utilizzano impulsi elettrici per misurare, è di gran lunga maggiore rispetto ai sensori ottici che sono lenti ad adattarsi alle variazioni di frequenza e spesso incoerenti.

La nuova fascia per la frequenza cardiaca Peloton rientra in questa staffa del sensore ottico. Manca anche della tecnologia ANT+, quindi oltre al Bluetooth non sarai in grado di accoppiarlo con prodotti aggiuntivi, presumibilmente per bloccare il sensore come parte del pacchetto Peleton piuttosto che incorporare l'uso con sistemi più ampi.

Ci sembra una mossa strana, tuttavia, poiché gli attuali sensori ANT+ - come l'eccellente Polar Verity Sense - possono già accoppiarsi con Peloton Bike+ e Peloton Tread. Presumibilmente è il modo in cui Peloton promuove la sua piattaforma Forza, ma dato il sovraccarico di $ 90 della Peloton Heart Rate Band (non è disponibile al di fuori degli Stati Uniti al momento della scrittura) è una domanda ardua.

La funzione di illuminazione a LED della zona di frequenza cardiaca è una buona idea, tuttavia, per quanto accurata possa provenire o meno da un sensore ottico.

Scritto da Mike Lowe.