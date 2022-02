Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Peloton ha molteplici caratteristiche da Just Ride e Scenic Routes alla pletora di classi offerte. C'è anche una funzione chiamata Lanebreak, che combina cardio e giochi: cosa c'è da non amare ehi?

Questo è tutto ciò che devi sapere su Peloton Lanebreak, incluso come funziona e come lo ottieni sulla tua Peloton Bike o Bike+ .

Peloton Lanebreak è una funzionalità offerta da Peloton che si affianca alle funzionalità Just Ride e Scenic Routes nella sezione "Altro" dell'interfaccia Peloton Bike e Bike+.

Lanebreak è progettato per essere un'esperienza basata sul ritmo in cui devi abbinare e sostenere la tua cadenza o resistenza in relazione ai segnali sullo schermo per ottenere il punteggio più alto possibile. È ancora un allenamento, ma è anche progettato per essere un gioco.

Peloton Lanebreak ha una pista virtuale a sei corsie con una ruota sullo schermo che hai il compito di controllare. Sarai accolto da ostacoli che sono sincronizzati con il ritmo della musica e ci sono obiettivi che dovrai raggiungere. Controlli la cadenza con la velocità delle gambe, come al solito, ma quando usi la funzione Lanebreak, la manopola della resistenza ti consente di girare a sinistra oa destra, per evitare gli ostacoli e controllare il volante.

Ci sono diversi livelli disponibili in Lanebreak, da vari tipi di allenamento come HIIT e Intervals, a playlist specifiche, e ogni livello offre quattro diverse difficoltà, dal principiante all'esperto.

Anche i livelli variano in lunghezza - tra i cinque ei 20 minuti - e ci sono anche vari generi musicali, inclusi esclusivi remix di David Bowie.

Lanebreak offre anche tre diversi tipi di sfide e modi per progredire. Queste sfide includono Pickup, Stream e Breakers. I pickup ti consentono di guadagnare punti finché riesci a rimanere nella corsia richiesta. Gli stream si concentrano sulla cadenza in cambio di punti e Breakers, è tutta una questione di produzione di energia.

La funzione Peloton Lanebreak è buona e anche se ci vuole un po' per abituarsi in termini di controlli la prima volta che la provi, ti ci occuperai rapidamente.

Come accennato, ci sono sei corsie sulla pista virtuale e occasionalmente avrai la possibilità di scegliere tra due corsie diverse. La sinistra sarà la parte più facile in termini di resistenza, mentre la destra sarà più dura. Scegli quello giusto e otterrai più punti (circa 10 in più per Stream).

Giri la manopola rossa della resistenza per spostarti tra le corsie e l'idea è di raccogliere il maggior numero possibile di "battiti" quando compaiono nelle corsie. Ci sono anche "Breaker" che appaiono di tanto in tanto, richiedendoti di aumentare la tua potenza (combinazione di cadenza e resistenza) per caricarla. Più lo carichi, più punti guadagni. Tra "Beats" e "Breakers", ci sono "Streams".

Per "Stream", devi abbinare e mantenere la cadenza target all'intervallo specificato quando ti trovi all'interno di uno Stream. Una volta completato un allenamento Lanebreak e guadagnato punti per i Beats, Breaker e Stream che raccogli, ti ritroverai nella classifica globale per il livello e la difficoltà che hai scelto. Ottieni anche fino a tre stelle a seconda di quanto sei bravo nel livello. Questo si basa su quanti Beat, Stream e Breaker completi.

Nel complesso, è molto divertente e possiamo sicuramente vedere noi stessi diventare dipendenti dal tentativo di ottenere tre stelle per ogni allenamento di Lanebreak che proviamo.

Peloton Lanebreak sarà disponibile per i membri dal 16 febbraio 2022. Per accedervi, devi prima assicurarti di eseguire il software più recente in un paese che supporta la funzione.

Ti dovrebbe essere richiesto di farlo quando accendi Bike o Bike+.

Una volta che la tua Bike o Bike+ è stata aggiornata, dovrai andare alla sezione "Altro" nella parte inferiore della schermata di Peloton dove troverai la funzione Peloton Lanebreak.

Peloton ha lanciato la funzione Lanebreak il 16 febbraio 2022 per gli utenti negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania e Australia.

Scritto da Britta O'Boyle.