Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Peloton ha annunciato la Peloton Guide nel novembre 2021 prima di renderla disponibile ad alcuni paesi nell'aprile 2022.

La telecamera collegata alla TV segna la mossa più audace di Peloton nell'allenamento della forza, progettata per offrire la stessa esperienza coinvolgente dei prodotti Peloton Bike e Tread, ma per coloro che sono più interessati all'allenamento con i pesi.

Questo è tutto ciò che devi sapere su Peloton Guide, incluso cos'è, come funziona, quanto costa e quali funzionalità offre.

Peloton Guide è il primo prodotto di forza dedicato dell'azienda e anche il più accessibile in termini di prezzo. In poche parole, Guide è una videocamera collegata alla TV in grado di visualizzare gli allenamenti e tracciare i tuoi movimenti in tempo reale per assicurarti che ti alleni correttamente. Puoi leggere le nostre prime impressioni su Peloton Guide proprio qui.

È dotato di un microfono integrato e viene fornito in bundle con la Peloton Heart Rate Band aggiornata di Peloton (normalmente $ 89) e un telecomando.

Peloton Guide è ancora il prodotto più economico di Peloton. Negli Stati Uniti, costa $ 295 . Per quelli nel Regno Unito, Peloton Guide costa £ 275.

Se sei in Canada, Guide ti restituirà $ 395, mentre quelli in Australia possono acquistarlo per $ 445.

Peloton offre da tempo lezioni di allenamento della forza all'interno della sua app Peloton e attraverso le sue interfacce Bike e Tread . La Peloton Guide è progettata per fornire un'esperienza più completa a coloro che sono interessati all'allenamento della forza.

Ci sono una serie di funzionalità a bordo, incluso il Tracker del movimento, che è essenzialmente il tuo partner di responsabilità. Il Motion Tracker apparirà durante un allenamento e comprende centinaia di movimenti e le loro variazioni, quindi saprà quando non completi quelle ripetizioni o quando stai facendo jumping jack invece di accovacciarti.

C'è una modalità automatica che sfrutta la fotocamera integrata della Guida per tracciare i tuoi movimenti e mostrarti sullo schermo insieme agli istruttori per aiutarti a vedere se il tuo modulo di stacco è accurato. Nel frattempo, una funzione chiamata Dettagli movimento ti consente di guardare un video per aiutarti a imparare il modo corretto di eseguire una mossa di cui non sei sicuro.

C'è anche una funzione chiamata Body Activity che esaminerà la cronologia degli allenamenti ed evidenzierà i gruppi muscolari su cui hai lavorato di recente. I membri vedranno anche le classi consigliate sotto il loro avatar che si concentrano su diversi gruppi muscolari per mantenere i muscoli in equilibrio.

La Guida dispone anche di un microfono, così puoi riprodurre, mettere in pausa, riavvolgere o far avanzare velocemente una lezione con la voce. Tuttavia, dovrai acquistare e utilizzare la tua attrezzatura per l'allenamento, come pesi e fasce di resistenza, da utilizzare con la fotocamera Guide.

Insieme alla già vasta libreria di allenamenti per la forza di Peloton, ci sono alcuni nuovi allenamenti e programmi che sono stati progettati specificamente per Guide. Questi includono:

Bootcamp sul pavimento: Jess Sims e Selena Samuela offrono una combinazione di forza e allenamento cardio nel loro programma di 12 classi progettato per aiutarti a diventare più forte e aumentare la resistenza.

Programmi divisi: classi intermedie e avanzate di tre e cinque giorni guidate da Robin Arzon, Callie Gullickson, Matty Maggiacomo e Adrian Williams che allenano muscoli specifici in giorni consecutivi. Questi saranno disponibili dal 18 aprile 2022.

Appello per la forza: alcuni istruttori di forza insegneranno alla stessa ora ogni settimana, dal lunedì al venerdì. Una raccolta delle lezioni settimanali di appello nominale di forza sarà integrata nel programma di tiro di forza per la guida.

Sì. Per ottenere il massimo da Peloton e accedere a tutte le classi dal vivo e on demand, devi essere iscritto all'abbonamento Peloton All-Access.

Per i nuovi membri della sola Guida, questo ti costerà £ 24 al mese nel Regno Unito o $ 24 al mese negli Stati Uniti per il resto del 2022 come prezzo speciale di lancio. Da gennaio 2023, questo aumenterà a £ 39 al mese nel Regno Unito e $ 39 al mese negli Stati Uniti. Vale la pena notare che questo abbonamento ti dà anche accesso all'app Peloton.

Se possiedi già un Peloton Tread o Bike e ti abboni all'abbonamento All-Access da $ 39 al mese / £ 39 al mese, non è necessario pagare di più per utilizzare una guida.

Peloton Guide è stato lanciato negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Canada e in Australia il 5 aprile 2022.

Altri paesi devono ancora essere confermati, sebbene la Germania sia stata menzionata come uno dei paesi in cui sarebbe arrivata quando la Guida Peloton è stata annunciata per la prima volta nel novembre 2021.

Dal momento che la guida Peloton viene fornita con un microfono e una fotocamera, probabilmente sei curioso della privacy. Bene, Peloton ci ha pensato e ha detto che c'è una cover per fotocamera integrata per quando non la usi e un interruttore fisico per disabilitare il microfono.

Una luce verde indica anche quando la fotocamera è accesa.

Scritto da Maggie Tillman e Britta O'Boyle.