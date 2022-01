Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Peloton ha alcune macchine nel suo portafoglio , tra cui due bici e due tapis roulant, ma non importa quale hai in casa, il principio è lo stesso: allenati su di loro guardando lentusiasta istruttore Peloton sul grande schermo di fronte di voi.

Lesperienza del gruppo è però profonda. Ci sono caratteristiche su caratteristiche integrate nelle macchine - alcune delle quali non sono così facili da trovare - quindi mentre puoi semplicemente salire sul battistrada e correre, o salire sulla bici e guidare con gli istruttori, cè molto di più di quello che incontra locchio per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Abbiamo approfondito tutte queste funzionalità della Peloton Bike+ per compilare questo elenco di suggerimenti e trucchi, che speriamo ti aiutino a ottenere il massimo dalla tua Peloton Bike o Bike+.

Non così ovvio questo. Le lezioni dal vivo vengono visualizzate nellangolo in alto a destra del display, oltre che nella scheda Programma. Per partecipare a una lezione dal vivo, dovrai contare su te stesso o toccare partecipa se sei appena in tempo o un po in ritardo.

Tocca la scheda Programma nella parte inferiore del display Peloton Bike/Bike+ > Tocca la data in cui vuoi fare una lezione dal vivo > Scorri verso il basso le classi disponibili > Tocca Contami su o Partecipa quando hai trovato il classe che ti piace.

Se vuoi vedere quali lezioni dal vivo stanno arrivando su Peloton Bike o Bike+, vai alla scheda Programma nella parte inferiore del display. La schermata che appare ti mostrerà automaticamente tutte le lezioni dal vivo per quel giorno.

Ci sono una serie di programmi sul Peloton Bike e Bike+, progettati per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, che si tratti di imparare il modo Peloton in termini di guida, fare un programma di base per rafforzare il tuo core o fare un programma di pilates, per esempio.

Tocca la scheda Programmi nella parte inferiore dello schermo > Seleziona il programma che desideri avviare. Variano in lunghezza, ma richiedono ciascuno di eseguire un certo numero di allenamenti in una settimana.

Abbiamo una funzione separata per collegare il tuo Apple Watch al Peloton Bike+, ma se hai un Watch Series 3 o successivo e hai il Bike+, puoi collegare i due conGymKit . Avvia una corsa compatibile su Peloton > Tieni il tuo Apple Watch nella parte superiore dello schermo vicino alla fotocamera > Premi Connetti sul tuo Apple Watch > Premi Start sullo schermo del tuo Peloton.

Tieni presente che non tutte le giostre sono compatibili con GymKit, ad esempio i Bike Bootcamp e le classi Strength non lo sono.

Le sfide sono eccellenti per mantenerti motivato su Peloton. Ce nè uno per lanno chiamato The Annual, ma ce ne sono anche di mensili perfetti per darti quel motivo in più per salire in bici, anche quando ti vengono in mente 20 motivi per non farlo.

Tocca Sfide nella parte inferiore dello schermo > Tocca "Partecipa" per una qualsiasi delle Sfide che caratterizzano la tua strada. Tutti quelli a cui ti unisci appariranno anche qui, con una barra di avanzamento che indica come sei sulla buona strada per completarli. Vedrai anche tutte le sfide di cui fai parte se scorri verso il basso nella scheda Home.

Esistono diversi modi per eliminare un allenamento su Peloton. Uno dei più veloci è toccare il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > toccare Cronologia allenamenti > scorrere da destra a sinistra su qualsiasi allenamento dallelenco che si desidera eliminare > toccare "Elimina allenamento".

Puoi anche toccare un allenamento dallelenco, scorrere fino alla fine dei dettagli delle statistiche e dei grafici sul lato destro e toccare "Elimina allenamento" in basso.

A seguito di un aggiornamento nel novembre 2021, ora è possibile mettere in pausa un allenamento Peloton On Demand su Bike e Bike+ se stai utilizzando il firmware più recente. Durante un allenamento On Demand, tieni premuto lo schermo e conferma che desideri mettere in pausa. Tutto, inclusa la classe, i progressi e le metriche, si bloccherà fino a quando non riprenderai.

Non è possibile toccare un istruttore su Peloton e aggiungerlo ai preferiti come tale. Tuttavia, puoi aggiungere un segnalibro agli allenamenti dei tuoi istruttori preferiti e valutare le corse dei tuoi istruttori preferiti e listruttore finirà per finire nella sezione "I tuoi istruttori" della scheda Home.

Se vuoi saperne di più su uno qualsiasi degli istruttori o vedere solo le loro classi, puoi toccare i tre punti in basso a destra della schermata del gruppo e toccare gli istruttori dal menu. Da qui, puoi scegliere listruttore di cui vuoi saperne di più.

Per aggiungere un segnalibro a una corsa su Peloton, tocca la scheda dei segnalibri in alto a destra di una carta di viaggio che ti interessa.

Se hai aggiunto ai segnalibri un numero di corse o classi su Peloton ma non sai dove finiscono, vai alla scheda Classi sullo schermo> tocca Filtri in alto a destra> Attiva/disattiva segnalibro su> tocca Mostra classi su il fondo. Verranno quindi visualizzate le classi tra cui scegliere.

Peloton non ha carenza di classi, quindi il filtraggio è la chiave per trovare rapidamente ciò che vuoi. Tocca la scheda Classi nella parte inferiore dello schermo > Tocca il tipo di allenamento che vuoi fare in alto - Ciclismo, Bootcamp, Forza, Cardio, ecc. > Tocca Filtro nellangolo in alto a destra > Filtra per durata, istruttore , Musica, Tipo di classe, Sottotitoli, Sessioni, Segnalibro, Preso, Non preso, Pesi, Nessun peso > Tocca "Mostra classi" in basso. Tocca Cancella in alto a destra per cancellare tutti i filtri e ricominciare, oppure tocca di nuovo un filtro per rimuoverlo.

Puoi scegliere di filtrare in base a quante o poche categorie desideri. Ad esempio, amiamo le corse con intervalli e braccia e siamo un grande fan di Alex Toussaint, quindi tocchiamo Ciclismo, quindi filtriamo per 30 o 45 minuti in meno, Alex Toussaint sotto istruttore e poi tocchiamo Pesi e tutte le corse con braccia e intervalli da Alex appaiono.

Se vuoi assicurarti che non ci siano parolacce nella tua classe di Peloton - forse i bambini sono vicini o forse semplicemente non rispondi bene alle parolacce - puoi nascondere le classi che contengono un linguaggio esplicito.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio rosso Impostazioni in alto a destra sopra il tuo nome e la tua immagine > tocca Preferenze > spunta la casella accanto a "Nascondi le classi che potrebbero contenere un linguaggio esplicito".

È possibile nascondere le lezioni pre e postnatale, ma è disponibile solo per le lezioni On Demand. Continuerai a vedere le lezioni dal vivo pre e postnatale.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio rosso Impostazioni in alto a destra sopra il tuo nome e la tua immagine > tocca Preferenze > spunta la casella accanto a "Nascondi lezioni pre/postnatale".

Puoi scegliere una classe sulla Peloton Bike e Bike+, oppure puoi scegliere di pedalare e far apparire le tue metriche sullo schermo. Se vuoi semplicemente guidare, tocca la scheda Altro nella parte inferiore dello schermo e seleziona "Inizia a guidare" nella scheda Just Ride.

Oltre alle lezioni e alla possibilità di guidare, Peloton offre anche giri panoramici, che ti consentono di percorrere percorsi panoramici da tutto il mondo. Ad esempio, potresti scegliere di percorrere 10 km di Big Sur.

Tocca la scheda Altro nella parte inferiore dello schermo > scegli "Visualizza percorsi" sotto lopzione Giro panoramico > tocca un percorso che solletica la tua fantasia.

Le corse di Power Zone su Peloton sono focalizzate sul raggiungimento di livelli di output specifici in momenti diversi, con lobiettivo di aiutarti a migliorare la forza, la resistenza e le prestazioni complessive. Ci sono sette zone in totale, ognuna delle quali rappresenta un intervallo di output target. Ad esempio, la zona 7 potrebbe essere raggiunta quando si lavora a unuscita di 190 o più.

Puoi selezionare una potenza di soglia funzionale stimata (FTP), che è la potenza massima che puoi mantenere per unora, in base al tuo peso e sesso, oppure puoi scegliere un valore personalizzato. Si consiglia di eseguire un test di sforzo massimo di 20 minuti per determinare questo valore.

Se scegli di fare allenamenti o lezioni di Power Zone, ti consigliamo di visualizzare le Power Zone, che appaiono nella parte inferiore dello schermo. Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra dello schermo > tocca lingranaggio rosso delle impostazioni in alto sopra il tuo nome e la tua immagine > tocca Preferenze > seleziona la casella accanto a "Visualizza zone di potenza" > scegli stimato o personalizzato.

Peloton ha una funzione high five che ti consente di inviare un high five virtuale a un altro membro della comunità e ricevere indietro il high five. Funziona per le classi On Demand e Live ed è un bel modo per inviare un po di incoraggiamento ai tuoi compagni Pelotoners.

Per inviare un cinque, tocca lavatar della persona accanto al nome della classifica di un membro sulla destra dello schermo durante un allenamento. Riceveranno una notifica sulla sinistra del loro schermo, così come te se qualcuno ti batte il cinque.

Durante un allenamento di ciclismo Peloton, gli istruttori ti daranno una gamma da provare e ottenere sia per cadenza che per resistenza. A volte quella gamma - e cercare di incontrarla - può fare più male che bene. Tuttavia, è possibile nasconderli facilmente entrambi, permettendoti di concentrarti su come ti senti, piuttosto che cercare di incontrare un numero specifico.

Per nascondere lintervallo di cadenza, toccare la freccia a destra dellintervallo di cadenza durante un allenamento. Per nascondere lintervallo di resistenza, tocca la freccia a destra dellintervallo di resistenza.

Sessioni è una funzionalità di Peloton disponibile per allenamenti di corsa e ciclismo di 20 minuti o più. Ti consentono di vedere una classifica dal vivo per una classe su richiesta in cui i membri hanno iniziato la classe contemporaneamente. Le sessioni iniziano ogni cinque minuti e puoi scegliere di attendere linizio della sessione oppure puoi saltarla e iniziare subito.

La funzione Here Now è una scheda nella classifica che appare sul lato destro dello schermo durante una lezione su richiesta. Ti mostrerà i membri che stanno seguendo la tua stessa classe in quel momento, aiutandoti a rimanere motivato cercando, ad esempio, di catturare un altro membro sul tabellone.

Cè una funzione su Peloton chiamata Classi impilate che ti consente di costruire il tuo allenamento perfetto mettendo in coda le lezioni che vuoi fare, aggiungendole al tuo Stack in modo da poter passare da una allaltra senza problemi.

Ad esempio, potresti aggiungere un allenamento per la forza delle braccia, seguito da una corsa, seguito da una corsa di defaticamento a uno Stack.

Trova il primo allenamento che vuoi fare e fai tap sullicona con i due rettangoli e il simbolo +. Ripeti questa operazione con qualsiasi altro allenamento che desideri aggiungere al tuo stack. Per visualizzare lo Stack, tocca i due rettangoli con il simbolo + in basso a destra dello schermo. Puoi modificare lo stack o premere start per iniziare. Una volta terminato il primo allenamento, vedrai lopzione "Continua pila" in alto per passare allallenamento successivo.

Le raccolte sono una serie di classi che hanno un tema particolare, ad esempio artisti musicali o pilates. Se vuoi entrare nel Pilates o nello Yoga, ad esempio, le Collezioni sono un buon posto per trovare lezioni in quelle categorie.

Tocca la scheda Classi nella parte inferiore dello schermo > Tocca Collezioni nellangolo in alto a sinistra > Scegli la Collezione che ti interessa > Seleziona una classe dalla Collezione.

Un Encore è una lezione che è stata registrata in precedenza ma viene ritrasmessa come se fosse una lezione dal vivo. Puoi scegliere di mostrare le classi Encore nellelenco delle classi live o scegliere di nasconderle.

Tocca la scheda Programma nella parte inferiore dello schermo > Attiva o disattiva "Mostra bis".

La scheda Peloton Home mostrerà consigli di corsa basati su ciò che hai fatto in precedenza, nonché allenamenti che potrebbero essere utili per te in base a ciò che hai fatto.

Nella barra Scelte giornaliere della scheda Home, vedrai i consigli sulle corse per "Il tuo solito", "Un allenamento veloce", "Qualcosa di nuovo", "Una sfida", "Costruzione della forza" e "Allungamento".

Nella parte superiore della scheda Home nella schermata della Peloton Bike, vedrai quanto stai andando bene quella settimana in termini di giorni in cui hai svolto un allenamento. Vedrai anche eventuali commenti su eventuali serie consecutive, ad esempio una serie di cinque giorni.

Per vedere la tua attività completa, vai al tuo nome utente in basso a sinistra dello schermo> tocca Attività. Vedrai quindi un grafico della tua attività, che puoi filtrare in alto o toccare "Visualizza cronologia" nellangolo in alto a destra per una ripartizione dei tuoi allenamenti.

Peloton ama i risultati. Potresti aver notato gli istruttori che chiamano gli utenti nelle giostre e dicono cose come "Happy 100" o "Happy 300" o "Happy First Ride".

Se vuoi vedere quali obiettivi hai ottenuto, tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca Obiettivi nel pannello. Un elenco dei tuoi obiettivi apparirà qui, insieme a quelli successivi da provare a ottenere.

Puoi vedere un riepilogo di come hai fatto in qualsiasi mese precedente su Peloton, con statistiche che includono i tuoi giorni attivi, il numero di allenamenti diversi, il miglior istruttore e il miglior risultato, tra gli altri.

Tocca il tuo Nome utente in basso a sinistra dello schermo > Tocca Calendario nella barra a sinistra > Scorri su e giù i vari mesi di calendario a destra dello schermo.

Una delle cose migliori di Peloton è la comunità, con i cinque alti proprio la cosa. Puoi anche seguire tutti gli amici che hai e allenarti con gli amici se lo desideri.

Per trovare amici su Peloton, tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > Seleziona Trova membri nellangolo in alto a sinistra > Inserisci il nome utente del tuo amico o scegli di connetterti a Facebook per trovare amici di Facebook che sono su Peloton.

Per correre con gli amici su Peloton, puoi programmare una sessione nellapp Peloton e condividere linvito. Il tuo amico riceverà quindi un avviso alcuni minuti prima dellinizio della sessione programmata, così come tu sia sullapp Peloton che sulla tua bici Peloton. Tocca "Partecipa alla sessione" e puoi andare in bicicletta con gli amici.

Per videochiamare gli amici su Peloton, devi già seguirti. Dovrai quindi unirti alla stessa classe del tuo amico. Da qui, vai alla sezione "Qui ora" della classifica a destra dello schermo durante un allenamento e tocca il nome del tuo amico. Sarai quindi in grado di toccare "Parla" per videochiamarli, supponendo che il tuo amico abbia la funzione abilitata.

Potresti aver perso peso dalla prima volta che hai ricevuto la tua bici Peloton e potresti voler aggiornare il tuo profilo personale per riflettere questo.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra> tocca lingranaggio rosso delle impostazioni nella parte superiore dello schermo sopra il tuo nome utente e limmagine> tocca Peso> regola di conseguenza.

Non devi necessariamente avere unimmagine del profilo sul tuo account Peloton, ma puoi farlo se lo desideri. Per aggiungerne uno o modificarlo, tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca il simbolo di modifica nel cerchio grande sopra il tuo nome utente > scegli Scatta una nuova foto o importa immagine di Facebook.

Se desideri modificare la tua immagine in un secondo momento, tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio delle impostazioni nella parte superiore dello schermo sopra il tuo nome utente > tocca "Cambia immagine".

Peloton registra i tuoi record personali in modo che tu possa provare a migliorarli. Puoi vedere i tuoi record personali toccando il tuo nome utente nella parte inferiore sinistra dello schermo. I tuoi record personali verranno visualizzati nella parte inferiore destra dello schermo in un pannello.

Se desideri gestire i tuoi record personali, tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca Gestisci record personali in basso a destra dello schermo.

Peloton supporta fino a sei utenti con un abbonamento, ma dovrai assicurarti che ogni utente abbia il proprio profilo per ottenere i consigli giusti per te, nonché le statistiche giuste e un record dei tuoi risultati e sforzi individuali.

Per cambiare utente, tocca le due frecce nellangolo in basso a sinistra dello schermo e tocca il profilo utente corretto prima di iniziare un allenamento o una corsa.

I tag su Peloton ti consentono di esprimere vari elementi della tua personalità e connetterti con altri membri che potrebbero avere interessi simili, come #PelotonDads o #PelotonMoms. Puoi aggiungere fino a 10 tag al tuo profilo contemporaneamente e puoi scegliere il tag che desideri impostare come principale prima di ogni allenamento.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca Aggiungi tag sotto limmagine del profilo e il nome utente nel pannello a sinistra > tocca "Aggiungi tag" o Esplora > Scegli i tag desiderati. Se ne hai diversi, puoi selezionare il tag principale che desideri visualizzare nella classifica qui.

Il Peloton Strive Score è una metrica personale e non competitiva che misura lintensità del tuo allenamento, in base a quanto tempo trascorri in ciascuna zona di frequenza cardiaca. Puoi disattivare completamente Strive Score e puoi anche scegliere di nasconderlo agli altri in classe, così come le zone di frequenza cardiaca.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio rosso delle impostazioni in alto sopra il tuo nome e la tua immagine > tocca Preferenze > seleziona o deseleziona la casella accanto a "Traccia e visualizza il punteggio di sforzo" > seleziona o deseleziona la casella successiva a "Nascondi il mio punteggio Strive e le zone di frequenza cardiaca da altri in classe".

Peloton consente di videochattare con altri utenti che segui e che ti seguono. Se non vuoi che gli utenti possano videochiamarti, è possibile disabilitare la funzione.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio rosso delle impostazioni nella parte superiore del pannello a sinistra > seleziona la scheda "Social" > seleziona o deseleziona la casella accanto a "Abilita chat video".

La classifica del gruppo appare sul lato destro quando prendi parte a una corsa. Per impostazione predefinita, il tuo sesso e la tua fascia di età, ad esempio F o M, 30 o 40 anni, verranno visualizzati sotto il tuo nome utente, consentendo agli altri utenti del corso di vedere.

Se desideri nascondere la tua fascia detà e il sesso, tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio rosso delle impostazioni nella parte superiore del pannello a sinistra > seleziona la scheda "Social" > seleziona o deseleziona la casella avanti a "Gruppo di età/Sesso visibile nella classifica".

È possibile rendere privato il tuo intero profilo su Peloton, il che significa che solo i membri che approvi potranno vedere il tuo profilo e la cronologia degli allenamenti.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio rosso delle impostazioni nella parte superiore del pannello a sinistra > seleziona la scheda "Social" > seleziona o deseleziona la casella accanto a "profilo privato".

Alcuni istruttori di Peloton fanno lezioni con playlist dedicate a determinati artisti. Ad esempio, Cory fa delle cavalcate di Britney Spears e delle Spice Girl. Ce ne sono altri però. Puoi accedere alle corse incentrate su un artista musicale toccando la scheda Classi > Colpire le raccolte nellangolo in alto a sinistra > Serie artista > Trova il tuo artista musicale preferito dallelenco.

In alternativa, puoi toccare la scheda Home e scorrere verso il basso. Cè un pannello Artisti consigliati che mostrerà gli artisti in base ai tuoi precedenti viaggi e feedback. Toccando un artista ti verranno mostrate tutte le classi con la sua musica.

A volte le giostre hanno titoli che ti dicono che tipo di musica avranno, altre volte non è così ovvio. Se vuoi controllare cosa ascolterai mentre sudi sulla bici, puoi farlo.

Tocca la lezione che stai pensando di fare > Tocca "Visualizza playlist".

Se durante un allenamento ti viene trasmessa una canzone che ami, puoi salvarla sul tuo profilo, permettendoti di riprenderla in un secondo momento. Un simbolo musicale apparirà sulla sinistra dello schermo durante un allenamento, toccalo per vedere la canzone in riproduzione. Per aggiungere una canzone ai preferiti, tocca il cuore.

Tutte le canzoni che preferisci su Peloton vanno in un luogo dedicato in modo che tu possa visualizzarle tutte. Per trovare i tuoi brani preferiti, tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca Musica dal pannello. Tutte le tue canzoni preferite appariranno qui.

Abbiamo una funzione separata che offre qualche dettaglio in più su come sincronizzare i tuoi brani Peloton preferiti con Apple Music o Spotify. In poche parole, tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra> tocca Musica> tocca "Connetti" a destra> scegli "Connetti" accanto a Apple Music o Spotify, a seconda delle tue preferenze.

Dopo aver collegato il tuo account Spotify o Apple Music a Peloton, vedrai apparire una playlist chiamata "My Peloton Music by [username]".

Durante un allenamento, puoi scegliere di avere il mix originale, che è una combinazione di istruttore e musica, più musica o più istruttore. Quando inizi un allenamento, premi il pulsante volume su o volume giù sul bordo destro dello schermo e seleziona la tua preferenza.

Vale la pena collegare un cardiofrequenzimetro alla tua Peloton Bike o Bike+ per assicurarti di ottenere dati più accurati dai tuoi allenamenti. Puoi utilizzare Apple Watch se possiedi Bike+ o utilizzi unapp di terze parti oppure puoi utilizzare un cardiofrequenzimetro alternativo.

Tocca Impostazioni nella parte in alto a destra dello schermo > Tocca Cardiofrequenzimetro dal menu a discesa > Scegli il tuo dispositivo dallelenco. Se non lo vedi, tocca "Vai a Impostazioni Bluetooth" e seleziona "Associa nuovo dispositivo", quindi segui le istruzioni.

Per alzare il volume sulla tua Peloton Bike o BIke+, tocca i pulsanti del volume sul bordo destro del display. Puoi anche toccare le impostazioni nella parte superiore dello schermo e spostare il dispositivo di scorrimento del volume.

Per regolare la luminosità dello schermo sulla Peloton Bike, tocca Impostazioni nellangolo in alto a destra dello schermo. Da qui, vedrai unopzione Luminosità schermo con un cursore. Scorri per aumentare o diminuire la luminosità.

Peloton richiede una connessione Wi-Fi per funzionare, quindi se cambi la tua rete Wi-Fi, dovrai assicurarti di aggiornare le impostazioni di Peloton. Tocca Impostazioni nellangolo in alto a destra dello schermo > Tocca Wi-Fi > Seleziona la rete dallelenco e inserisci la password.

Per connettere le cuffie Bluetooth alla tua Peloton Bike o Bike+, tocca Impostazioni nellangolo in alto a destra della schermata Peloton > Tocca Audio Bluetooth. Assicurati che le tue cuffie siano in modalità di associazione Bluetooth. Se non vengono visualizzati nellelenco dei dispositivi disponibili, tocca Impostazioni Bluetooth > Associa nuovo dispositivo > Segui le istruzioni sullo schermo.

Per coloro che desiderano specificamente collegare gli AirPods di Apple alla loro Peloton Bike o Bike+, abbiamo una funzionalità separata con alcuni dettagli in più, ma la soluzione generale è di seguito.

Tocca Impostazioni nellangolo in alto a destra dello schermo> Tocca Audio Bluetooth> Tieni premuto il pulsante sul retro di AirPods o AirPods Pro finché non lampeggia in bianco> tocca "Connetti" accanto agli AirPods dallelenco sul Peloton schermo.

Se disponi di cuffie cablate , anziché cuffie Bluetooth, puoi collegarle alla Peloton Bike o alla Bike+ inserendole nella porta appena sotto il manubrio al centro.

Peloton Bike e Bike+ hanno entrambe una fotocamera nella parte superiore del display. Questa fotocamera ha un interruttore fisico sulla copertura, quindi se vuoi spegnere la fotocamera, assicurati che la copertura sia completamente a sinistra.

Puoi trasmettere il tuo schermo Peloton a una TV compatibile, il che è utile se vuoi fare un allenamento di forza e non hai la Bike+, che ti consente ad esempio di girare lo schermo Peloton.

Tocca Impostazioni in alto a destra sullo schermo > Tocca "Trasmetti schermo" > Tocca la tua TV dallelenco dei dispositivi disponibili.

Puoi connettere Peloton a Facebook, cosa che potresti fare per un paio di motivi. Il primo potrebbe essere quello di importare unimmagine del profilo, il secondo potrebbe essere quello di trovare amici su Peloton tramite Facebook, che è più facile che scoprire il loro nome utente.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio rosso delle impostazioni nellangolo in alto a destra del pannello di sinistra > tocca "Social" > seleziona la casella accanto a "Facebook connesso". Questo ti chiederà quindi di andare su www.facebook.com/device e di inserire il codice visualizzato sullo schermo del tuo Peloton. Puoi scegliere di utilizzare lapp Facebook o il browser. Tocca "Approva" quando richiesto. Avrai quindi collegato Facebook al tuo gruppo.

Puoi collegare Peloton e Strava insieme in modo che gli allenamenti Peloton vengano salvati automaticamente su Strava, che si tratti di corsa o di ciclismo.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio rosso delle impostazioni nellangolo in alto a destra del pannello di sinistra > tocca Social > spunta la casella accanto a "Stava Connected" > accedi al tuo account Strava e segui le istruzioni .

Come Strava, puoi connettere Peloton e Fitbit in modo che Peloton aggiunga automaticamente i tuoi allenamenti al tuo Fitbit.

Tocca il tuo nome utente nellangolo in basso a sinistra > tocca lingranaggio rosso delle impostazioni nellangolo in alto a destra del pannello di sinistra > tocca Social > seleziona la casella accanto a "Pubblica automaticamente le mie corse su Fitbit" > Accedi con il tuo account Fitbit > Seleziona le informazioni che desideri condividere > Tocca "Consenti". Questo è tutto.

Risposta breve per questo, no. Peloton utilizza una versione personalizzata di Android ma non cè modo di scaricare app, come Netflix o Prime Video. Inoltre non può essere utilizzato per guardare la TV.

Unaltra risposta breve, no, non possono. La fotocamera nella parte superiore dello schermo serve per le videochiamate con gli amici che segui su Peloton o per scattare una foto del profilo. Non preoccuparti, quegli istruttori super entusiasti non possono vedere quando non stai facendo lo sforzo o quando stai imprecando contro di loro per averti detto di aumentare la resistenza.

La Peloton Bike e la Bike+ utilizzano tacchette compatibili con Delta, che si agganciano alle scarpe Peloton o a qualsiasi scarpa che abbia una configurazione a tre fori. Per sganciare, punta le dita dei piedi verso linterno verso la bici e il tallone verso lesterno. Per agganciare, allinea semplicemente la parte anteriore del piede con la tacchetta e premi verso il basso.