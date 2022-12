EE Pocket-lint Awards 2022: dispositivo fitness dell'anno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ogni anno, per gli EE Pocket-lint Awards, valutiamo le categorie dell'anno precedente e decidiamo se è necessario modificarle per rappresentare al meglio il mercato e i dispositivi che abbiamo recensito negli ultimi 12 mesi. Per il 2022, abbiamo apportato una modifica rispetto ai Pocket-lint Awards del 2021: abbiamo cambiato la categoria Best Fitness Tracker in Best Fitness Device.

L'abbiamo fatto perché i fitness tracker non sono le uniche cose che dovrebbero essere lodate per aver aiutato le persone a raggiungere i loro obiettivi di fitness, con macchine come Peloton e Hydrow che hanno fatto il loro peso in oro in questo settore.

Esistono incredibili dispositivi per il fitness, tutti in grado di motivare, incoraggiare e guidare l'utente verso i propri obiettivi, qualunque essi siano. Solo uno può essere incoronato vincitore della categoria Miglior dispositivo per il fitness, ma tutte le nomination di quest'anno sono eccezionali.

Dispositivo fitness dell'anno: Garmin Forerunner 955

Il superbo Garmin Forerunner 955 soddisfa quasi tutti i requisiti che cerchiamo in un orologio da corsa di alta qualità, ed è uno dei motivi per cui è stato premiato come dispositivo fitness dell'anno da noi e dal nostro team di giudici d'élite.

Garmin non solo ha apportato miglioramenti significativi al design del Forerunner 955, ma ha anche implementato con competenza nuove funzioni come lo stato HRV e la preparazione all'allenamento in un'esperienza di monitoraggio già completa. È un dispositivo per il fitness brillante e degno del suo titolo.

Molto apprezzato: Peloton Bike+

Il Peloton Bike+ è stato forse battuto da Garmin, ma la scelta della corona è stata molto combattuta. Il Peloton Bike+ si aggiudica il titolo di dispositivo per il fitness più apprezzato del 2022, con un secondo posto molto vicino. Ci sono cose nella vita che è difficile capire o apprezzare finché non le si sperimenta in prima persona. Peloton è una di queste.

È molto facile chiedersi perché le persone spendano la cifra, a dire il vero oscena, che costano le Peloton Bike e Bike+, non solo per le cyclette stesse, ma anche per l'abbonamento mensile che richiedono. Tuttavia, dopo aver provato la Peloton Bike+ per diversi mesi, abbiamo capito perfettamente. Capiamo inequivocabilmente perché Peloton ha la base di utenti che ha e perché, nonostante la Bike+ costi molto di più di molte altre cyclette in circolazione, offre molto di più di quello che offre la concorrenza e perché quest'anno è stata premiata con il massimo riconoscimento.

Il migliore degli altri

Sebbene il Garmin Forerunner 955 sia stato incoronato vincitore e la Peloton Bike+ sia stata premiata con il massimo dei voti, il resto dell'elenco era composto da dispositivi davvero brillanti. Spesso si sente dire "il coltellino svizzero di X", riferendosi a un prodotto che fa molte cose in modo eccellente, e il Garmin Fenix 7 Solar rientra sicuramente in questa descrizione. Nel frattempo, il Fitbit Sense 2 traccia con precisione l'attività, offre un eccellente monitoraggio del sonno e dispone di una serie di funzioni per la salute, come il superbo monitoraggio dello stress, che lo collocano in un mondo a sé stante.

L'Amazfit T-Rex 2 è uno smartwatch per l'outdoor dal prezzo accessibile, con la qualità costruttiva di un orologio robusto in grado di resistere a qualche massacro, ma anche con un software intelligente che lo rende utile durante un'avventura. Infine, ma non per questo meno importante, il Withings ScanWatch Horizon è super-prezioso da indossare, ha un aspetto gradevole come qualsiasi altra cosa sul mercato e offre un'ottima tracciabilità, il che lo rende un'ottima proposta per se stesso.

Cosa sono i premi Pocket-lint?

Gli EE Pocket-lint Awards si svolgono ogni anno per celebrare il meglio della tecnologia dei 12 mesi precedenti. Per essere presi in considerazione per i premi, i prodotti devono essere sottoposti a una revisione completa da parte del team di Pocket-lint e la valutazione avviene verso la fine dell'anno. Attraverso un processo di longlisting e shortlisting, la giuria di esperti assegna un punteggio ai dispositivi per decretare il vincitore assoluto e il secondo classificato.

I Pocket-lint Awards sono stati assegnati per la 19a volta nel 2022.

Scritto da Britta O'Boyle.