L'ultimo trainer per biciclette indoor di Garmin è il Tacx Neo Bike Plus

(Pocket-lint) - Garmin ha annunciato una versione aggiornata del suo trainer per indoor bike più completo, il Tacx Neo Bike Plus, che si posizionerà al vertice della sua gamma di prodotti per l'allenamento.

Il trainer costerà ben 3.499,99 sterline o 3.999,99 dollari al momento del lancio, un prezzo decisamente superiore rispetto ai 2.299,99 sterline che attualmente accompagnano il Tacx Neo Bike, meno avanzato.

Tuttavia, per coloro che sono seriamente intenzionati a migliorare i propri allenamenti, questo potrebbe rappresentare un ottimo investimento. Diversi elementi della Neo Bike sono stati riprogettati per la Neo Bike Plus, compresi i nuovi cambi programmabili.

Questo renderà le cose più fluide che mai, anche se la potenza massima è ancora di 2.200 watt, come la vecchia Neo Bike.

L'accoppiamento con l'app Tacx Training consente di simulare le superfici stradali per un allenamento più accurato, mentre la simulazione di discesa può ricreare accuratamente la sensazione di velocità in discesa, a condizione di collegare il trainer all'alimentazione.

La bicicletta è dotata di un display da 4,5 pollici che consente di visualizzare le informazioni sul percorso o di seguire i video di allenamento, una caratteristica condivisa dalla versione precedente.

In realtà, non ci sono molti aggiornamenti importanti tra questi due modelli, quindi sarà interessante metterci le mani sopra e provarli. Se i miglioramenti più importanti sono evidenti solo durante l'utilizzo, ciò spiegherebbe la coerenza delle specifiche tecniche.

Per saperne di più sul Tacx Neo Bike Plus è possibile visitare il sito web di Garmin, in attesa del suo lancio nel prossimo futuro.

Scritto da Max Freeman-Mills.