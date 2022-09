Garmin lancia la versione Black Panther del Vivofit Jr 3

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Garmin non ha mostrato i frutti della sua collaborazione con la Marvel per un po' di tempo, ma è tornata con un altro orologio a tema supereroi, sotto forma di una nuova versione Black Panther del suo fitness tracker per bambini, il Vivomove Jr 3.

Il Vivomove Jr 3 aveva già accesso a una serie di faccine dei Vendicatori, che questa nuova edizione potrà utilizzare insieme a una nuova serie di opzioni che hanno come tema la leggenda di Wakandan.

Oltre al software, naturalmente, l'orologio ha un caratteristico design del cinturino nero e viola che è un omaggio all'abito di Black Panther degli stessi colori, che vedremo meglio in Black Panther: Wakanda Forever, che uscirà nel corso dell'anno.

A parte queste differenze estetiche, però, sotto il cofano si tratta di un normale Vivomove Jr 3, con la stessa durata della batteria di un anno e un monitoraggio senza fronzoli delle versioni di base.

Non c'è un monitoraggio approfondito della frequenza cardiaca, ma solo il rilevamento dei passi e del sonno per aiutarvi a capire come sta andando il vostro bambino.

I genitori hanno accesso a una serie di strumenti di monitoraggio, ma non c'è il GPS o il rilevamento della posizione. Se avete già un Vivomove Jr 3 e un bambino appassionato di Black Panther, vale la pena sottolineare che è possibile acquistare separatamente la fascia a tema per l'orologio.

Il Black Panther Vivomve Jr 3 è disponibile da subito al prezzo di 89,99 dollari, 89,99 euro e 79,99 euro.

Max Freeman-Mills