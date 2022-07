Garmin Edge Explore 2 è un computer da bici semplificato per chi vuole solo pedalare

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Garmin ha una gamma completa di computer da bicicletta nella famiglia Edge, con l'Explore 2 progettato per coloro che desiderano le funzioni principali di guida, senza il lato sportivo delle prestazioni.

Quindi avrete il GPS e la cartografia, sarete in grado di registrare le vostre corse e di ricevere notifiche sul vostro dispositivo, oltre ad avere servizi come il live tracking, ma senza impantanarvi in tutte le altre cose che Garmin offre sulla sua gamma Edge.

Ciò significa che non ci sono funzioni di allenamento come la resistenza, gli allenamenti o qualsiasi altra analisi che Garmin offre grazie al rilevamento e all'elaborazione dei dati.

Avrete a disposizione elementi importanti, come ClimbPro, che vi aiuterà a valutare come affrontare una particolare collina, ma non avrete a disposizione alcune delle funzioni hardware più avanzate, come il giroscopio.

L'eliminazione di tutte queste funzioni rende il Garmin Edge Explore 2 molto più conveniente. Il prezzo è la metà di quello dell'ammiraglia Edge 1040, ad esempio, perché è stato progettato per chi vuole andare in bicicletta e pedalare, non per chi vuole andare in bicicletta e allenarsi, e questo è il punto forte: un Garmin Edge molto più conveniente.

Avrete comunque un display a colori da 3 pollici, 16 ore di autonomia e le mappe ciclistiche di Garmin, ma avrete anche più soldi in tasca una volta acquistato.

È anche compatibile con le ebike e in alcuni casi potrete ricaricare il vostro Edge Explore 2 con il cavo mentre siete in sella alla vostra ebike.

Naturalmente l'ecosistema si espande: funziona con le luci Varia di Garmin, si sincronizza con Garmin Connect e poi con Strava o Komoot, oltre che con sensori esterni.

Il Garmin Edge Explore 2 è disponibile da subito, al prezzo di 249,99 sterline / 299,99 dollari / 299,99 euro.

Scritto da Chris Hall.