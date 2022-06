Garmin Edge 1040 aggiunge le capacità solari, consentendo al sole di ricaricare il computer da bici mentre si pedala

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Dopo che Garmin ha aggiornato molti dei suoi orologi sportivi con Power Glass, è forse una sorpresa che Garmin abbia impiegato così tanto tempo per portare questa tecnologia sulla sua famiglia di ciclocomputer Edge.

Il Garmin Edge 1040 Solar è dotato di Power Glass su tutto il display da 3,5 pollici, che consente di sfruttare l'energia del sole, prolungando la durata del dispositivo.

In modalità di risparmio della batteria, Garmin dichiara un'estensione di 100 ore, o 42 minuti di corsa in più all'ora quando si pedala alla luce del giorno. Questo, ovviamente, dipende dal fatto che l'Edge 1040 Solar riceva 75.000 lux, secondo Garmin, ma dovrebbe significare che quando si esce con la batteria non completamente carica in una giornata di sole, c'è una cosa in meno di cui preoccuparsi.

In realtà, si tratta di un aggiornamento del Garmin Edge 1030 Plus, che è stato il computer da bici di punta di Garmin per diversi anni, ma la promessa di un'interfaccia utente rinnovata sarà accolta con favore.

Garmin afferma inoltre che il computer si configura essenzialmente da solo, il che significa che la prima volta che lo si accende non si deve perdere tempo a controllare le impostazioni, ma che può sostanzialmente recuperare quelle di un precedente dispositivo Edge o utilizzare le impostazioni più comuni utilizzate da altri.

Progettato per essere utile anche a chi pratica il ciclismo su strada o fuori strada, è supportato e compatibile con un'ampia gamma di sensori dell'ecosistema Garmin e di terze parti, e offre anche la compatibilità con gli allenatori indoor, compresi quelli del marchio Tacx di Garmin.

È presente il GNSS multi-banda per aumentare la precisione del posizionamento satellitare e la guida per aiutarvi a concentrarvi sull'allenamento delle parti più deboli della vostra corsa, per mantenere un miglioramento costante.

Sarà possibile ottenere una guida alla potenza (a condizione che si disponga di una fonte compatibile di dati sulla potenza, come i pedali Rally power di Garmin) per aiutarvi a mantenere il vostro sforzo durante il percorso, mentre potrete monitorare i vostri livelli di sforzo in tempo reale durante la corsa.

Naturalmente, il dispositivo supporta tutte le precedenti funzioni offerte da Garmin, consentendo di disporre di un kit di strumenti per il monitoraggio delle corse e degli allenamenti, per il controllo delle salite e per la navigazione avanzata, sia su strada che fuori.

Grazie alla sincronizzazione con Garmin Connect, sarà possibile avere tutti i dati sul telefono per analizzarli, oltre a sincronizzarli con piattaforme di terze parti come Strava, offrendo anche notifiche via smartphone e funzioni avanzate come il live tracking, la messaggistica di gruppo e gli avvisi di incidenti.

Esiste anche una versione del Garmin Edge 1040 senza vetro solare, che sarà un po' più economica.

Il Garmin Edge 1040 Solar è disponibile da subito al prezzo di 629,99€ / 749,99€ / 749,99€.

Scritto da Chris Hall.