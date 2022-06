Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Garmin ha tolto il velo alla serie Forerunner 255, il tanto vociferato aggiornamento dell'orologio da corsa di fascia media dell'azienda.

A differenza della generazione precedente, questa volta l'orologio sarà disponibile in due misure di cassa, anche se Garmin continuerà a offrire una versione separata per la riproduzione di musica offline.

Il Forerunner 255S e il Forerunner 255S Music da 41 mm, così come il Forerunner 255 e il Forerunner 255 Music da 46 mm. A parte la funzione musicale e le dimensioni della cassa, l'unico punto di differenza è il prezzo: i modelli standard costeranno entrambi 349,99 dollari, mentre i modelli Music costeranno 399,99 dollari.

Quindi, quali sono le novità? I cambiamenti principali non sono così radicali come quelli apportati dal Garmin Forerunner 955, ma c'è comunque molto da scoprire.

Forse le aggiunte più interessanti riguardano il software, con molti nuovi strumenti a disposizione degli utenti per aiutarli a monitorare l'attività fisica. Per la prima volta, la serie 255 offrirà un supporto completo per il triathlon, con la possibilità di cambiare il tracking nelle gare o negli allenamenti con i mattoni, semplicemente premendo un pulsante.

Come il Forerunner 955, è disponibile anche un nuovo widget per le gare. Questo widget fornisce agli utenti informazioni immediate sulla previsione del tempo di gara, sul meteo e sul conto alla rovescia, mentre i suggerimenti per l'allenamento giornaliero cambiano in base alla vicinanza alla gara programmata.

A ciò si aggiunge Morning Report, che inizia la giornata dell'utente con informazioni sul tempo, un suggerimento di allenamento, un riepilogo del monitoraggio del sonno e il nuovissimo HRV Status. Questa funzione tiene traccia della variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno dell'utente, al fine di ottenere maggiori informazioni per il recupero.

A parte l'esercizio fisico, è finalmente arrivato anche il supporto per Garmin Pay, mentre la durata della batteria sembra essere stata notevolmente migliorata rispetto alla serie Forerunner 245.

Garmin suggerisce che i modelli 255 dovrebbero essere in grado di raggiungere circa 14 giorni di autonomia in modalità smartwatch e 30 ore in modalità GPS, un bel salto rispetto ai sette giorni in modalità smartwatch e alle 24 ore in modalità GPS disponibili con l'ultima generazione. La modalità GPS non sarà migliore solo dal punto di vista della batteria: il nuovo GPS multi-banda e multi-satellite migliorerà probabilmente anche i tempi di aggancio e la precisione.

Stiamo testando il Forerunner 255S e pubblicheremo il nostro verdetto completo nelle prossime settimane.

Scritto da Conor Allison.