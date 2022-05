Garmin Varia RCT715 integra una telecamera rivolta all'indietro e un radar di rilevamento per garantire la sicurezza dei ciclisti

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Garmin Varia RCT715 si basa sui precedenti dispositivi Varia di Garmin, integrando ora una telecamera posteriore, oltre alle sue capacità radar.

Il Garmin Varia è molto apprezzato per il rilevamento posteriore dei ciclisti, in quanto utilizza il radar per avvisare il ciclista dei veicoli che si avvicinano e sorpassano da dietro, fungendo anche da luce posteriore.

Il pezzo mancante del puzzle, ovviamente, era l'acquisizione video. Non è raro che i ciclisti indossino delle videocamere, soprattutto quando pedalano in ambienti urbani affollati, per avere una prova video in caso di incidenti o altri inconvenienti.

Il Varia RCT715 combina tutto in un'unica unità per fare proprio questo, catturando video e salvandoli automaticamente in caso di incidente.

I video acquisiti sono a 1080/30p e possono essere consultati tramite l'app Garmin Varia, con due modalità disponibili, per una cattura costante o solo quando si verifica un incidente.

Inoltre, l'RCT715 si interfaccia con i dispositivi Garmin compatibili, consentendo un certo controllo sul lato video, ma non consente un livestream retrovisore: è stato progettato per catturare gli incidenti e memorizzarli in modo da potervi accedere in seguito come prova.

Per quanto riguarda il lato radar e luci, è compatibile con i computer Garmin ma, come per i precedenti modelli Varia, anche con una serie di unità principali di terze parti, come Hammerhead.

Garmin dichiara che la batteria ha un'autonomia di 4 ore con radar, video e luci in modalità notturna, o di 6 ore con le luci in modalità diurna, per cui è probabile che si tratti di un dispositivo da ricaricare ogni notte dopo gli spostamenti o prima di ogni lunga corsa.

Il Garmin Varia RCT715 è disponibile da subito al prezzo di 399,99 dollari / 349,99 sterline / 399,99 euro.

Scritto da Chris Hall.