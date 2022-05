Garmin Forerunner 955 e 255 potrebbero essere lanciati il 1° giugno

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Garmin potrebbe prepararsi ad aggiornare i modelli e la parte superiore e inferiore della gamma con un nuovo Garmin Forerunner 955 e Forerunner 255.

La data che viene suggerita è il 1° giugno - e non è la prima volta che abbiamo sentito parlare di questi modelli. Abbiamo già visto fughe di notizie sul Forerunner 955 con riferimenti alle versioni LTE e Solar.

Il Garmin Forerunner 955 sarà l'orologio multisport di punta di Garmin, anche se è spesso scelto dai corridori - con un ampio set di funzioni specifiche per i corridori.

Il Garmin Forerunner 255 è più vicino all'entry-level, ma offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, dandoti una gamma completa di funzioni - e si dice che sarà disponibile in un certo numero di versioni diverse, comprese due dimensioni e nelle versioni musicali e non musicali. Aggiornerà il Forerunner 245.

La fonte di questa informazione proviene da un utente di Reddit, quindi prendila con un pizzico di sale, ma c'è qualche prezzo allegato. Il Forerunner 955 Solar è segnalato per essere €699, la versione standard sarà €599.

Il Forerunner 255 costerà 400 euro con musica e 350 euro senza musica.

La data del 1 giugno significa che non c'è molto da aspettare per vedere tutti i dettagli e possiamo determinare esattamente cosa è cambiato su questi modelli. Garmin rilascia un sacco di dispositivi e hanno una vita piuttosto lunga - ma rimangono una scelta popolare per coloro che vogliono un orologio fitness più intelligente.

Scritto da Chris Hall.