Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - I Forerunner della serie 900 di Garmin sono universalmente amati dai corridori di tutto il mondo, offrendo prestazioni di alto livello e dati ricchi e rilevanti per la corsa per coloro che sono seriamente interessati all'allenamento e alle corse.

L'attuale modello - il Forerunner 945 - è stato lanciato poco più di due anni fa e sembra stia per essere sostituito a breve. Non per la prima volta , un rivenditore ha pubblicato una holding page per il Forerunner 955, confermando virtualmente che è in lavorazione.

Questa volta il rivenditore in questione è un rivenditore con sede in Svezia chiamato RunningShop.se, che ha pubblicato pagine sia per il Forerunner 955 che per un'edizione Forerunner 955 Solar.

Da allora entrambe le pagine sono state disattivate e restituiscono un messaggio di errore 404, ma NotebookCheck.net ha gestito uno screenshot di entrambe le pagine prima che venissero rimosse.

Purtroppo, nessuna delle pagine includeva effettivamente immagini dell'orologio, quindi nessuno lo sa, ma non ci aspetteremmo un grande allontanamento dal suo sistema a cinque pulsanti esistente.

Grazie a questa fuga di notizie, e alla precedente, sappiamo almeno che l'orologio sarà disponibile con connettività LTE e che quest'anno ci sarà un'edizione Solar. Quindi, se ciò che ti interessa di più è la durata della batteria, il modello Solar potrebbe darti una spinta, in particolare se trascorri gran parte delle tue miglia all'aperto in estate.

Sebbene non siano menzionati i prezzi, ci aspetteremmo che il 955 fosse economico. Tuttavia, è improbabile che sia costoso come l'ammiraglia multisport Fenix 7 o la nuova Epix.

Miglior fitness tracker Fitbit 2022: quale Fitbit è giusto per te? Di Britta O'Boyle · 4 gennaio 2022 Consulta la nostra guida ai migliori fitness tracker Fitbit, cosa fanno, come funzionano e quale indossabile Fitbit è giusto per te.

Scritto da Cam Bunton.