(Pocket-lint) - Un elenco per il Garmin Forerunner 955 è apparso sul sito Web australiano dell'azienda, portando a speculazioni su un annuncio ufficiale in sospeso.

Come abbiamo visto prima del lancio del Garmin Venu 2 Plus - e perdite simili per il Fenix 7 - una pagina Web semicompleta che descrive in dettaglio l' orologio da corsa non confermato è stata individuata da utenti con gli occhi d'aquila di un subreddit Garmin .

La pagina, naturalmente, ora è stata rimossa e lo è stato anche fatto prima che potesse essere memorizzata nella cache da Google. A differenza di altre perdite, anche questo elenco non mostrava il dispositivo nelle immagini, il che ci lascia principalmente con la quasi conferma che il successore del Forerunner 945 sarà davvero un modello 955.

Ovviamente, con Garmin che ha aggiornato quasi tutti gli altri dispositivi Forerunner negli ultimi due anni, che includeva anche una versione LTE del Forerunner 945 negli Stati Uniti l'anno scorso, era sempre probabile che una versione di nuova generazione dell'orologio da corsa di punta arrivasse in il futuro prossimo.

A parte il nome, l'elenco mostra anche il fatto che verrà spedito con LTE e che il pacchetto costerà AU $ 1.049 (che si traduce approssimativamente in $ 750 / £ 550). In genere, Garmin offre il suo Forerunner di fascia alta con un cardiofrequenzimetro con fascia toracica per una maggiore precisione.

Poiché il modello LTE del 945 non è stato lanciato in Australia, ciò indica che il 955 verrà fornito con la funzionalità di serie (o forse includerà solo l'opzione in più regioni), mentre l'aumento di prezzo rimane praticamente in linea con quello che abbiamo ci si aspetterebbe, e quello che abbiamo visto dal salto del Fenix 7. Attualmente, il modello 945 LTE è disponibile per $ 649,99 senza la fascia toracica in dotazione, quindi è corretto stimare che un modello 955 LTE "standard" si avvicinerebbe a $ 700.

Speculazione sui prezzi a parte, attenzione, è importante ricordare che non abbiamo idea di quando Garmin annuncerà una data di rilascio ufficiale per l'orologio da corsa di nuova generazione, se lo farà.

Se gli orologi Garmin lanciati di recente sono qualcosa su cui basarsi, è probabile che presto emergeranno maggiori dettagli. Aggiorneremo questo pezzo con tutte le ultime informazioni.

