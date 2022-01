Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Se hai mai visto un orologio per il monitoraggio del fitness all'aperto, è probabile che avrai sentito parlare della gamma Fenix di Garmin, che si colloca nella parte superiore della sua gamma di prodotti. Per il 2022 è stato aggiornato sotto forma di Garmin Fenix 7, quindi cosa c'è di nuovo ed eccitante in questa serie di orologi?

Siamo stati a lungo fan della gamma Fenix - il 6 Pro e il 6 Pro Solar erano prodotti di prim'ordine nelle nostre recensioni - e il Fenix 7 prende tutto ciò che era buono e si basa sul suo set di funzionalità. Ci sono un sacco di opzioni per soddisfare anche tutte le specifiche, con Fenix 7S, Fenix 7, Fenix 7X tutti disponibili nelle edizioni "standard", Solar e Sapphire Solar - le ultime due che aggiungono energia solare e vetro Power Sapphire in aggiunta.

Principale delle nuove funzionalità del Fenix 7 è un touchscreen, che mancava nei predecessori. Può essere disattivato se non è di tuo gusto, o semplicemente non lo useresti quando sei sul campo, ma potremmo vederlo utile per compiti specifici, magari quando sei a casa a scorrere i dettagli dei dati, per esempio.

C'è anche il GPS dual-band sulla Sapphire Solar Edition (inclusa la banda L5), che è particolarmente utile per un orologio all'aperto dove il segnale può essere più difficile da acquisire. Anche una torcia incorporata è dotata (solo sul modello 7X) per illuminare la tua strada, anche se usala con parsimonia se vuoi risparmiare la durata della batteria.

Tutti gli orologi Fenix 7 sono precaricati con SkiView per visualizzare i nomi delle piste e le valutazioni di difficoltà per oltre 2000 stazioni sciistiche in tutto il mondo. I modelli Solar e Solar Sapphire sono dotati di mappe TopoActive scaricabili in tutto il mondo (non solo specifiche per regione, come nel caso degli orologi precedenti). Quest'ultimo punto sarà una grande attrazione per gli avventurieri del mondo alla ricerca di mappe topografiche.

Garmin sviluppa da tempo strumenti per la valutazione dell'energia, come BodyBattery nei suoi orologi da corsa (che è anche incluso qui, utilizzato in sincronia con il monitor dell'ossigeno sanguinante Pulse Ox e il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7).

Il Fenix 7 offre anche Real-Time Stamina, progettata per monitorare i livelli di sforzo durante la corsa o il ciclismo. C'è anche una funzione Visual Race Predictor per aiutarti a valutare il tuo allenamento generale di corsa. Quindi Recovery Time Advisor può prendere in considerazione l'intensità dell'allenamento in qualsiasi disciplina e consigliare il riposo richiesto.

Sembra quindi un grande aggiornamento a tutto tondo della serie Fenix. Garmin introdurrà anche un modello Epix "Gen 2", completo di display AMOLED, orientato verso un cliente più lifestyle: un'alternativa all'aria aperta, ad esempio, all'Apple Watch Series 7 , se vuoi.

La serie Garmin Fenix 7 sarà in vendita a partire da £ 599,99, con i modelli Solar e Sapphire Solar che costeranno inevitabilmente di più.

Scritto da Mike Lowe.