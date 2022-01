Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Il Vivomove Sport, rivelato al CES 2022 , rappresenta il ritorno di Garmin all'orologio più tradizionale con funzionalità aggiuntive per il fitness, poiché l'ultima versione di questa serie è stata Vivomove HR, nel lontano 2017 .

Il Vivomove Sport è descritto come uno "smartwatch ibrido", in quanto presenta caratteristiche classiche dell'orologio, principalmente lancette dell'orologio che ticchettano reali - che possono muoversi per rivelare un display touchscreen altrimenti nascosto, da qui la posizione del prodotto ibrido.

Caratterizzata da un cinturino in silicone con quadrante dell'orologio in colore coordinato - ci sono tre colori tra cui scegliere - la cassa del Vivomove Sport presenta accenti metallici per evidenziare quel look classico in una moda contemporanea.

Quando non viene utilizzato come un orologio classico per leggere semplicemente l'ora, Vivomove Sport offre la lettura dell'ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il monitoraggio dello stress, il monitoraggio del sonno e altro ancora. La funzione BodyBattery integrata utilizza questa suite di sensori per aiutare a valutare il livello di energia attuale del tuo corpo, in base al tuo input e output.

Come suggerisce la parte "Sport" del nome di questo Vivomove, ci sono anche specifiche funzionalità di monitoraggio dello sport, che utilizzano il GPS connesso, ovvero non è integrato, avrai bisogno di un dispositivo esterno per questo, come il tuo telefono, per lo yoga , forza, pilates, cardio, tapis roulant, ciclismo e altre attività.

Si dice che l'orologio duri per cinque giorni con tutte queste funzioni attive, o si attenga solo alla modalità orologio (cioè con il touchscreen spento) e si otterranno sei giorni di utilizzo per carica.

Il Garmin Vivomove Sport è ora disponibile, al prezzo di £ 159. È meno del vecchio prodotto Vivomove, il che è un buon segno, a patto che tu possa accettare la mancanza di GPS integrato qui come compromesso per un prezzo così conveniente.

