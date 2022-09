Dal 2025 gli utenti Fitbit dovranno accedere con l'account Google

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - A partire dal 2023, gli utenti Fitbit inizieranno a migrare verso un account Google, invece di accedere con i loro attuali account Fitbit.

All'inizio non sarà obbligatorio. Gli utenti esistenti potranno continuare ad accedere con il proprio account Fitbit, ma entro il 2025 tutti gli utenti saranno migrati e dovranno accedere con un account Google.

Una volta che il servizio sarà attivo, sarà possibile migrare i dati del fitness tracker su un account Google, in modo da conservare tutti i dati e le tendenze di fitness esistenti. Google afferma inoltre che questi dati saranno mantenuti privati e non verranno utilizzati per scopi di targeting pubblicitario.

Inoltre, Google non disattiverà gli account Fitbit senza preavviso. Nelle sue pagine di supporto afferma che sarà "trasparente con i nostri clienti riguardo alle tempistiche di chiusura degli account Fitbit attraverso avvisi all'interno dell'app Fitbit, via e-mail e negli articoli di aiuto".

Dovreste ricevere molti avvisi e diversi promemoria da oggi a quando gli account Fitbit verranno chiusi nel 2025.

Per i nuovi clienti che devono ancora acquistare un Fitbit, a partire dal 2023 non sarà più possibile sottoscrivere un nuovo account Fitbit. Una volta attivata l'opzione degli account Google, questa diventerà il modo de facto per impostare un nuovo account al momento della registrazione e dell'attivazione di un nuovo dispositivo Fitbit.

Le informazioni sono state condivise da Fitbit in un aggiornamento di una delle sue pagine di supporto sulla migrazione, e ulteriori informazioni saranno fornite quando gli account Google saranno attivi per Fitbit.

Scritto da Cam Bunton.