(Pocket-lint) - Fitbit ha svelato tre nuovi prodotti per il 2022, tutti accompagnati da 6 mesi di Fitbit Premium gratuito, che offre funzioni come il Daily Readiness e un'analisi del sonno più approfondita.

Il primo della lista è il Fitbit Inspire 3, che aggiunge un touchscreen a colori al fitness tracker economico. Succeduto all'Inspire 2, l'Inspire 3 offre un design più rotondo, aggiunge un sensore SpO2 e si dice che continui a garantire una durata della batteria di 10 giorni.

L'Inspire 3 non è così avanzato come altri dispositivi della gamma Fitbit, ma offre funzioni come il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i minuti della zona attiva ed è disponibile in tre varianti di colore.

Il Versa 4 è il secondo dispositivo presentato dall'azienda ed è stato riprogettato da zero rispetto al Versa 3. È più sottile e leggero del suo predecessore e offre una vestibilità più aderente al polso.

È presente un pulsante tattile per l'interazione e il Versa 4 continua a offrire elementi come il GPS integrato e una batteria con una durata di sei giorni. Il Versa 4 sarà disponibile in quattro colori.

C'è anche il Fitbit Sense 2, il nuovo prodotto di punta dell'azienda. Anche il Sense 2 e il Versa 4 sono dotati di interfacce utente ridisegnate, anche se nessuno dei due utilizza il sistema operativo Wear OS di Google.

Il Sense 2 e il Versa 4 offrono entrambi 20 opzioni di allenamento in più rispetto ai loro predecessori e sono compatibili con un nuovo quadrante per il profilo del sonno. Entrambi offrono anche il GPS integrato e una durata della batteria di 6 giorni, anche se il Sense 2 ha alcune funzioni e sensori in più per quanto riguarda la gestione dello stress.

Il Fitbit Inspire 3 costerà 84,99 sterline nel Regno Unito e 99,95 euro in Europa. Il Fitbit Versa 4 costerà 199,99 sterline nel Regno Unito e 229,95 euro all'arrivo. Il Fitbit Sense 2 costerà 269,99 sterline nel Regno Unito e 299,95 euro in Europa.

Scritto da Britta O'Boyle. Modifica di Chris Hall.