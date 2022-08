Il nuovo orologio Wear OS di Fitbit potrebbe essere quadrato

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Fitbit ha in serbo un'ondata di dispositivi, stando agli ultimi mesi di fughe di notizie e indiscrezioni, e almeno uno di questi dovrebbe essere molto più vicino a uno smartwatch completo, con il sistema operativo Wear OS del nuovo proprietario Google.

In base ad alcuni nuovi indizi scoperti nell'ultimo ramo beta di Google Play Services individuato da XDA-Developers, sembra che l'orologio, quando arriverà, potrebbe avere una forma quadrata, in linea con altri prodotti Fitbit come gli orologi Versa.

Due immagini del ramo si riferiscono alle funzionalità di Google Pay di quello che presumibilmente sarà il nuovo orologio (dato che i Fitbit più vecchi attualmente utilizzano Fitbit Pay per i pagamenti contactless, se ne sono in grado).

Come si può vedere qui sopra, l'icona mostra un design squadrato che tuttavia presenta ancora angoli piuttosto arrotondati e ricorda decisamente i dispositivi Versa.

Naturalmente, è possibile che il design abbia un'altra spiegazione: potrebbe essere stato realizzato per far fronte al passaggio dei Fitbit più vecchi, come il Versa 3, da Fitbit Pay a Google Pay, il che avrebbe senso a un certo punto, visto che Google possiede Fitbit da un bel po'.

Forse non avremo presto una risposta concreta in merito, ma per lo meno questo dimostra che Fitbit è ancora in prima linea nei piani di Google, come è ovvio.

Scritto da Max Freeman-Mills.