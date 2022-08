Fitbit non si sincronizzerà più con PC o Mac dal 13 ottobre

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Da tempo è possibile sincronizzare il Fitbit con il computer. Questo è dovuto in parte al fatto che i fitness tracker intelligenti di Fitbit esistono da prima che gli smartphone fossero così comuni.

L'app Fitbit Connect consente di collegare il proprio fitness tracker preferito al computer, di raccogliere i dati e di sincronizzarli con i server di Fitbit per poterli visualizzare facilmente nel dashboard.

Fitbit Connect offriva inoltre agli utenti la possibilità di trasferire la musica da un computer a un Fitbit per l'ascolto offline durante gli spostamenti.

Ora però Fitbit ha annunciato che dal 13 ottobre 2022 non sarà più possibile sincronizzare il Fitbit con il Fitbit Connect. Sembra che pochissime persone utilizzassero l'app Fitbit Connect e quindi Fitbit stacca la spina. Non c'è da sorprendersi visto che l'app per smartphone è ormai piuttosto potente e che comunque erano supportati solo i Fitbit più vecchi.

Le pagine di supporto aggiornate spiegano quando l'app Fitbit Connect sta scomparendo e cosa fare al suo posto. Che consiste essenzialmente nello scaricare l'app per telefono. Poiché Fitbit Connect è l'unico modo per trasferire la musica per l'ascolto offline, molti utenti potrebbero sentirsi frustrati.

Fitbit ha annunciato che sarà possibile trasferire la musica offline tramite Deezer e Pandora, ma solo se si è negli Stati Uniti e solo se si è disposti a pagare per questi servizi. È possibile ascoltare la musica online, ma il telefono deve essere a portata di mano, il che potrebbe significare portarlo con sé quando si va a correre.

Scritto da Adrian Willings.