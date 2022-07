Come utilizzare il Fitbit Charge 5 per trovare il telefono

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Un recente aggiornamento del software del Fitbit Charge 5 ha introdotto una nuova funzione "Trova telefono", come riportato da 9to5Google. Ecco tutto quello che c'è da sapere al riguardo.

L'aggiornamento software 1.171.50 aggiunge al Charge 5 una nuova funzione "Trova telefono". Funziona esattamente come sembra: Permette di trovare un telefono smarrito nelle vicinanze. In precedenza, la funzione Trova telefono era disponibile solo per gli smartwatch Fitbit (compresi i modelli Sense e Versa 3). Ma ora, con questo ultimo aggiornamento, Find Phone sembra essere più ampiamente disponibile, colmando il divario tra le funzioni del fitness tracker e quelle dello smartwatch.

Ma ci sono alcune avvertenze da conoscere (che abbiamo dettagliato di seguito).

Una volta che il vostro Fitbit ha installato il software più recente, cercate la nuova opzione Trova telefono. Si trova tra Screen Wake e Water Lock sul quadrante dell'orologio (scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo). Quando la si tocca, si apre un'app con un pulsante "Trova telefono". Premendo questo pulsante, il telefono accoppiato emette un allarme. Sebbene si tratti di un processo complicato, potrebbe essere utile per alcuni utenti.

Sì, ce ne sono alcuni. Trova telefono funziona solo se il telefono e il Bluetooth sono accesi e se il telefono è accoppiato al Charge 5 e si trova a una distanza di 30 metri dall'indossabile. L'app Fitbit deve essere in esecuzione in background sul telefono. Una volta individuato il telefono, toccare "Annulla" per interrompere il suono.

Fitbit ha lanciato il Charge 5 lo scorso autunno. È dotato di un touch screen a colori sempre acceso e di una serie di funzioni per la salute, tra cui un'app per l'elettrocardiogramma (ECG) e il Daily Readiness Score (per i membri Premium). Non è il fitness tracker più economico in circolazione, ma è sicuramente il migliore di Fitbit: offre un fantastico mix di funzioni, design, durata della batteria e prezzo. Scoprite la nostra recensione del Charge 5 qui.

Secondo quanto riferito, la nuova funzione "dovrebbe" essere disponibile. Il tracker ufficiale di Fitbit indica che l'aggiornamento è già disponibile.

