Fitbit promette di risolvere i problemi di disconnessione del Charge 5

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Il Fitbit Charge 5 è il fitness tracker più avanzato dell'azienda e offre numerose funzioni in un profilo sottile ed elegante. Tuttavia, sui forum di supporto di Fitbit sono state riportate alcune segnalazioni di utenti che hanno riscontrato problemi di connessione.

In base alle discussioni, sembra che alcuni utenti abbiano visto il loro Fitbit Charge 5 disconnettersi inaspettatamente dal telefono, impedendo al tracker di sincronizzare i dati storici e in tempo reale con l'app Fitbit. Inoltre, il riavvio e altri metodi non sembrano risolvere il problema.

Sebbene non sembri esserci una versione particolare del firmware o un modello di Charge 5 a causare il problema della disconnessione, Fitbit ha dichiarato che sta lavorando al problema.

Un moderatore del forum Fitbit ha risposto a un thread del 20 giugno, individuato da 9to5Google, affermando che il team Fitbit sta "lavorando per portare una correzione a tutti i nostri membri interessati".

Al momento non c'è una tempistica per la comparsa di tale correzione e non è chiaro quanti utenti siano attualmente interessati, anche se si spera che il problema non diventi più grave nelle prossime settimane o mesi.

Il nostro Fitbit Charge 5 non è al momento interessato, ma se avete problemi, vi consigliamo di contattare direttamente il servizio clienti Fitbit se avete già provato a riavviare il dispositivo o uno degli altri metodi di risoluzione dei problemi consigliati.

Scritto da Britta O'Boyle.