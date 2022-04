Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Fitbit ha iniziato a distribuire una nuova funzione ai suoi fitness tracker, che permetterà a specifici modelli Fitbit di rilevare quando si ha un battito cardiaco irregolare e quindi notificare il fatto.

Si tratta di una caratteristica che gli utenti di Apple Watch hanno apprezzato per alcuni anni, con un certo numero di storie che affermano che questa caratteristica da sola ha aiutato a rilevare i problemi di salute in anticipo e dare loro il tempo di risolverli prima che diventassero più gravi.

L'unico aspetto negativo di questa funzione - per ora - è che è in fase di lancio solo per i clienti negli Stati Uniti per il momento. La pagina di Fitbit dedicata al ritmo irregolare sul suo sito web nota come tale nella stampa fine, e la società ha anche confermato che questo è il caso quando si parla con 9to5Google.

Gli utenti negli Stati Uniti possono impostare la funzione da ora attraverso l'app Fitbit, e la troverete all'interno della pagina 'Oggi' o nella scheda 'Scopri'.

Una volta impostato, Fitbit afferma che il dispositivo raccoglie i dati del ritmo cardiaco mentre chi lo indossa è fermo o dorme, e vi avviserà se ci sono segni di ritmo cardiaco irregolare.

La funzione non è disponibile su ogni singolo Fitbit, ma è stata aggiunta ai modelli più recenti. Quelli inclusi sono i seguenti:

Fitbit Charge 3, 4 e 5

Fitbit Inspire 2

Fitbit Luxe

Fitbit Sense

Fitbit Versa 2 e 3

Fitbit Versa Lite

Quindi se hai uno di questi modelli e vivi negli Stati Uniti, puoi controllare la tua app Fitbit oggi per la nuova funzione. Non ci sono notizie su se o quando la funzione sarà estesa ad altre regioni.

Scritto da Cam Bunton.