Fitbit sta lavorando sui successori di Luxe, Sense e Versa?

(Pocket-lint) - Si dice che Fitbit stia lavorando su tre nuovi dispositivi , sulla base di alcune righe di codice dell'ultima versione di un'app che è stata caricata sul Google Play Store.

Due orologi con nome in codice Hera e Rhea sono apparsi nel codice di una futura versione dell'app Fitbit, individuata da 9to5Google . Si sostiene che il codice non evidenzi solo i nomi, ma anche il fatto che i due dispositivi abbiano la stessa risoluzione del display di 336 x 336 pixel.

Questo è lo stesso di ciò che Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 hanno offerto quando sono stati lanciati nel 2020, quindi si pensa che il dispositivo con nome in codice si riferisca ai successori di questi modelli.

Nel codice dei recenti aggiornamenti dell'app Fitbit è apparso anche un terzo dispositivo, nome in codice Nyota. Il codice suggerisce che questo dispositivo avrà una risoluzione del display di 208 x 124 pixel, che è la stessa del Fitbit Luxe , suggerendo che anche il dispositivo potrebbe vedere un aggiornamento.

Sulla base del codice, si pensa che nessuno dei dispositivi funzionerà sul sistema operativo Wear di Google nonostante Google abbia acquisito Fitbit. Si dice invece che il codice si riferisca a un "bridge" software che collega il telefono all'orologio e condivide i dati tramite Bluetooth.

Si dice che Wear OS abbia un metodo diverso di condivisione dei dati tra il telefono e l'orologio che probabilmente non avrebbe bisogno di questo bridge e quindi è stata tratta la conclusione che i nuovi dispositivi eseguirebbero lo stesso sistema operativo dei loro predecessori. Questo non sarebbe necessariamente un male in quanto potrebbe significare che Fitbit mantiene la migliore durata della batteria rispetto alla maggior parte dei dispositivi Wear OS, anche se il nuovo sistema Wear OS 3 è molto migliore.

Per ora, nulla è ufficiale anche se il ciclo di lancio di Fitbit normalmente consiste in due eventi all'anno, quindi non sarebbe troppo sorprendente vedere qualcosa presto.

