(Pocket-lint) - Fitbit offre una delle migliori piattaforme di fitness in circolazione quando si tratta di presentare quanto o quanto poco ti muovi in un formato di facile comprensione. Non solo fornisce i dati, ma lo fa in modo semplice e intuitivo in modo da non essere sommersi da troppi dettagli.

L'app Fitbit è completa e sebbene le funzionalità di base che offre potrebbero essere ovvie, alcune delle migliori funzioni di Fitbit sono un po' più difficili da trovare.

Questa funzione mette in evidenza tutti i suggerimenti e i trucchi dell'app Fitbit per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo braccialetto fitness , con suggerimenti specifici per il dispositivo in basso.

Tocca "Modifica" in alto a destra nella schermata della scheda Oggi > Tocca il cerchio con la "X" a destra delle metriche che non vuoi che appaiano > Tocca "Fine" nell'angolo in alto a destra.

Tocca "Modifica" in alto a destra nella schermata della scheda Oggi > Trascina i riquadri delle metriche nell'ordine in cui li desideri > Tocca "Fine" nell'angolo in alto a destra.

Cinque metriche si adatteranno alla sezione superiore della scheda Fitbit Oggi e puoi scegliere tra Passi, Piani, Distanza, Calorie bruciate e Minuti attivi. Per modificare le metriche visualizzate, devi deselezionare quelle che non vuoi mostrare. Tuttavia, non puoi scambiare le metriche. Vale anche la pena notare che non vedrai i pavimenti climatizzati se il tuo Fitbit non ha un altimetro.

Tocca le frecce nella sezione principale della scheda Oggi, sotto il logo Fitbit in alto. Le informazioni che vedrai saranno quelle disponibili per ogni giorno in cui tornerai.

Tocca il "+" a destra della metrica che desideri aggiungere.

Tocca il "+" a destra della scheda Allenamento. Assicurati che la scheda Traccia in alto sia selezionata > Scegli Corsa, Cammina o Cammina > Premi "Avvia" nella parte inferiore dello schermo. L'app Fitbit utilizzerà quindi il GPS del tuo telefono per monitorare la corsa, la camminata o l'escursione.

Tocca il "+" a destra della scheda Allenamento. Seleziona il menu Cues > Imposta quali vuoi ascoltare, se vuoi ascoltarli affatto, a quale frequenza vuoi ascoltarli ea quale volume.

Tocca il "+" a destra della scheda Allenamento. Tocca il menu Controllo musica/Ultima riproduzione. Da qui puoi attivare o disattivare la riproduzione casuale e selezionare la musica che desideri riprodurre con le opzioni tra cui Ultima riproduzione, Tutta la musica e Riprodotta di recente.

Seleziona la metrica su cui desideri visualizzare maggiori informazioni dalla scheda Oggi, ad esempio i passaggi. Verrà visualizzato un riepilogo in formato elenco dell'intera cronologia per giorno di quella particolare metrica.

Il grafico in alto preimposta un riepilogo settimanale, ma un ulteriore tocco su uno dei giorni elencati ti fornirà un riepilogo orario per quel giorno in un grafico. Puoi anche tenere premuto su un'ora particolare per vedere le informazioni in formato numerico per intervalli di 15 minuti.

Tocca la sezione Esercizio e vedrai una ripartizione di tutti i vari esercizi che hai fatto, dalla camminata agli allenamenti ellittici.

Per modificare un esercizio che è stato classificato erroneamente su Fitbit, tocca la sezione Allenamento in Oggi > Tocca l'esercizio che desideri modificare > "Categoria esercizio" nella parte superiore dello schermo > Seleziona la categoria corretta.

Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > tocca il tuo tracker di attività > Allarmi silenziosi > Imposta nuovo allarme.

Vale la pena notare che per le serie Fitbit Charge 3, Fitbit Charge 4, Fitbit Charge 5, Fitbit Luxe, Fitbit Sense, Fitbit Ionic e Fitbit Versa, imposti gli allarmi sul tuo dispositivo.

Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > Tocca il tracker di attività > Notifiche > Attiva o disattiva app e notifiche a seconda delle tue preferenze. Dipenderà dal dispositivo che hai per le opzioni visualizzate qui, se presenti.

Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > Tocca il tuo tracker di attività. Vedrai quando è stata sincronizzata l'ultima volta, oltre a quale build del software e livello della batteria si trova nella parte superiore dello schermo.

Fitbit offre la scelta di cinque obiettivi principali: passi, distanza, calorie bruciate, minuti della zona attiva e piani saliti. Per scegliere quello su cui vuoi concentrarti, tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > tocca il tuo tracker Fitbit > Scorri verso il basso fino a "Obiettivo principale".

Tieni presente che i piani saliti saranno un'opzione solo sui tracker Fitbit dotati di altimetro.

Per forzare la sincronizzazione del tracker di attività Fitbit, fai clic sulla scheda Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > tocca il tracker di attività > Scorri verso il basso fino a visualizzare "Sincronizza ora". Vedrai anche All-Day Sync sopra di esso, che se lo accendi assicura che il tuo Fitbit si sincronizzi automaticamente.

Se hai ancora difficoltà a sincronizzare Fitbit, prova ad attivare e disattivare il Bluetooth sullo smartphone e puoi provare a chiudere l'app Fitbit e riaprirla.

Per assicurarti di fare 250 passi ogni ora tra determinate ore del giorno, fai clic sull'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > tocca il tuo tracker di attività > Scorri verso il basso fino a "Promemoria per il trasferimento". Da qui, imposta un'ora di inizio, un'ora di fine e in quali giorni desideri ricevere i promemoria.

Puoi scegliere tra cinque e 14 ore consecutive in un giorno.

La maggior parte dei tracker Fitbit monitora automaticamente il sonno se li indossi a letto. Per vedere i dati raccolti, scorri verso il basso fino alla sezione del sonno nella scheda Oggi.

Come le altre metriche, vedrai una cronologia se tocchi la sezione del sonno e un ulteriore tocco su un particolare giorno ti farà apparire un grafico del sonno, così come il tuo punteggio del sonno con ulteriori informazioni. Puoi anche scorrere sul grafico in alto per vedere altre statistiche.

Tocca la sezione del sonno all'interno della scheda Oggi > Tocca l'ingranaggio delle impostazioni nella parte in alto a destra dello schermo. È quindi possibile modificare l'obiettivo del sonno, nonché impostare un promemoria per andare a dormire e un programma di sonno target. Puoi anche scegliere se vuoi ricevere informazioni sul sonno o meno.

Per rimuovere completamente l'obiettivo del tempo di sonno e programmare il sonno, tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra quando sei su quella schermata.

Tocca "+" a destra della sezione del sonno nella scheda Oggi > tocca "Aggiungi registro del sonno" o "Inizia a dormire ora".

Fare clic sulla sezione del sonno nella scheda Oggi > toccare il registro del sonno che si desidera eliminare > toccare i tre punti nell'angolo in alto a destra > Elimina registro del sonno.

Fai clic sulla sezione di monitoraggio della salute femminile nella scheda Oggi > Tocca e tieni premuta la rispettiva data in cui desideri registrare l'inizio o la fine del ciclo > Trascina la barra rosa per presentare la durata del ciclo.

Puoi aggiungere vari sistemi all'elemento di monitoraggio della salute femminile dell'app Fitbit, come mal di testa, crampi, fluidi, intensità del flusso e sesso. Per registrare un sintomo, fare clic sulla sezione di monitoraggio della salute femminile nella scheda Oggi > Toccare il "+" in basso a destra dove si dice "Dettagli registro" > Fare clic sul sintomo che si desidera registrare > Toccare "Salva" nel angolo in alto a destra.

Fai clic sulla sezione di monitoraggio della salute femminile nella scheda Oggi > tocca l'ingranaggio delle impostazioni nell'angolo in alto a destra > Aggiungi la durata del ciclo e la durata del ciclo.

Fai clic sulla sezione di monitoraggio della salute femminile nella scheda Oggi > tocca la scheda Tendenze in alto > Visualizza una ripartizione della durata media del ciclo, dell'ovulazione media stimata e della durata media del ciclo. Sarai anche in grado di vedere i cicli che hai registrato.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Fai clic sul tuo nome. Da qui, puoi cambiare l'immagine del profilo e l'immagine di copertina toccando l'icona della fotocamera su entrambe.

Fare clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Fare clic sul proprio nome > Toccare "Personale". Da qui puoi modificare il nome visualizzato, la data di nascita, l'altezza e il peso, nonché aggiungere una località e una sezione su di te.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Scorri verso il basso fino a Social e condivisione > Privacy. Da qui, puoi chiudere le informazioni personali disponibili per i tuoi amici Fitbit o pubblicamente disponibili.

Sarai anche in grado di modificare le impostazioni sulla privacy di vari grafici di 30 giorni tra cui apporto calorico, grafico del sonno, grafico dei passi e della distanza e grafico del peso.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > tocca il tuo nome > tocca "Badge e trofei". Cliccando su ogni badge ti mostrerà quando l'hai guadagnato l'ultima volta e ti permetterà di condividerlo.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > tocca il tuo nome > tocca "Badge e trofei" > seleziona "Raccolta badge" o "Collezione trofei". Toccando uno dei due ti verranno mostrati tutti i tuoi risultati e di nuovo, puoi fare clic su ciascuno per vedere quando l'hai guadagnato e condividerlo.

Assicurati che le informazioni del tuo profilo siano accurate e che l'app sappia su quale polso indossi Fitbit. Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > Fai clic sul tuo tracker di attività > Seleziona su quale polso indossi il tracker: dominante o non dominante.

Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > Attività e benessere > Attività quotidiana > Modifica l'obiettivo di passi, distanza, calorie bruciate, minuti attivi, piani saliti e attività oraria. Anche in questo caso, come accennato in precedenza, i piani saliti saranno disponibili solo su dispositivi con altimetro.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Attività e benessere > Esercizio > Scegli il numero di giorni alla settimana per i quali intendi allenarti.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Attività e benessere > Sonno > Scegli un obiettivo "Tempo di sonno" e "Programma del sonno". È possibile accedervi anche tramite la sezione di sospensione della scheda Oggi, come accennato in precedenza.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Attività e benessere > Nutrizione e peso > Seleziona il tuo obiettivo generale, come perdere peso o mantenere il peso, nonché il peso obiettivo, la data di inizio e il peso iniziale.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Attività e benessere > Nutrizione e peso > Scorri verso il basso fino a "Obiettivo percentuale di grasso corporeo" > Scegli il tuo obiettivo. Fitbit ti offre un'indicazione di quale sarebbe un intervallo normale in base al tuo sesso, ma puoi scegliere quello a cui vuoi mirare.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Attività e benessere > Nutrizione e peso > Tocca i tre punti nell'angolo in alto a destra > Scegli di rimuovere l'obiettivo di peso, l'obiettivo di grasso corporeo o entrambi.

Non tutti i tracker Fitbit dispongono di cardiofrequenzimetri, ma per quelli che lo fanno, è possibile impostare una zona personalizzata. Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Attività e benessere > Salute del cuore > Tocca "Zone di frequenza cardiaca" > Attiva la "Zona personalizzata" > Imposta un limite superiore e un limite inferiore.

Puoi anche impostare una frequenza cardiaca massima personalizzata qui.

Alcuni dispositivi Fitbit ti avviseranno se rilevano una frequenza cardiaca alta o bassa che è al di fuori della tua soglia normale quando sei stato inattivo per 10 minuti. Puoi utilizzare le soglie in base alla tua età oppure puoi impostare una frequenza cardiaca alta o bassa personalizzata.

Fai clic sull'icona Account nell'angolo in alto a sinistra della scheda Oggi > Attività e benessere > Salute del cuore > Frequenza cardiaca alta e bassa > Attiva o disattiva le notifiche di frequenza cardiaca alta e bassa > Scegli personalizzato sotto alta o bassa per impostare una personalizzazione frequenza cardiaca e sovrascrivere l'impostazione predefinita.

Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > Impostazioni app > Unità > Scegli tra centimetri e chilometri o piedi e miglia, chilogrammi, libbre o pietra, once o millilitri e metri o iarde per nuotare. Vale la pena notare che solo i tracker Flex 2, Inspire, Charge 3, 4 e 5, Luxe, Versa, Ionic e Sense sono a prova di nuoto.

Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > Attività e benessere > Sonno > Seleziona "Sensibilità sonno" > Scegli tra normale e sensibile.

Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > Impostazioni app > Tocca "Inizia settimana il" > Scegli tra domenica o lunedì.

Esistono diverse app che si collegheranno a Fitbit, tra cui MyFitnessPal, Weight Watchers, Strava, MapMyRun e RunKeeper. Per scoprire tutte le app compatibili, tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > App di terze parti > App compatibili. Ti porterà alla pagina del sito Web Fitbit che li elenca tutti.

Per gestire le app di terze parti a cui hai concesso l'accesso, tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > App di terze parti > Gestisci app di terze parti.

Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > Impostazioni account > Modifica email o password.

Tocca l'icona Account in alto a sinistra nella scheda Oggi > Impostazioni account > Dispositivi autorizzati > Fai clic sul dispositivo per il quale desideri revocare l'accesso.

Per un po' di motivazione in più, tocca la scheda Scopri nella parte inferiore della schermata dell'app > seleziona "Sfide e avventure" > scegli una delle sfide che vuoi affrontare. Se hai l'abbonamento Fitbit Premium , appariranno più sfide e avventure.

Per coloro che cercano una sfida più difficile, vai alla scheda Scopri > Seleziona "Sfide e avventure" > Scegli tra le gare avventura, che ti consente di gareggiare virtualmente contro i tuoi amici Fitbit o le avventure in solitario che ti vedono sfidare te stesso.

Vai alla scheda Community nella parte inferiore della schermata dell'app > Fai clic sulla scheda Amici nella parte superiore dello schermo > Fai clic su "Aggiungi amici" in basso o sull'icona nell'angolo in alto a destra > Cerca tra i tuoi contatti, Facebook e e-mail. Per aggiungere un amico, tocca il pulsante Aggiungi a destra una volta trovato.

Apri la scheda Community > fai clic sulla scheda amici nella parte superiore dello schermo > fai clic sull'amico a cui vuoi inviare un messaggio, esultare o schernire > Seleziona cosa vuoi fare. Sarai anche in grado di vedere i loro badge migliori e un clic su ogni badge ti mostrerà quante volte lo hanno guadagnato e quando è stato raggiunto.

Per vedere la classifica dei passaggi, vai alla scheda Community nella parte inferiore dello schermo> Fai clic sulla scheda Amici in alto e ti verrà presentato come stai rispetto ai tuoi amici. È una classifica scorrevole, quindi niente rallentamenti o ti dirigerai verso il fondo.

Per vedere tutti i messaggi dei tuoi amici Fitbit, vai all'icona nella barra delle applicazioni in alto a destra nella scheda Oggi > tocca i messaggi nella barra in alto.

Per vedere tutte le tue notifiche Fitbit, vai all'icona nella barra delle applicazioni in alto a destra nella scheda Oggi > Tocca le notifiche nella barra in alto.

Tocca due volte il display di Fitbit Charge 5 e scorri verso l'alto dal basso.

Tocca due volte il display di Fitbit Charge 5 e scorri verso il basso dall'alto.

Scorri da destra a sinistra sul display di Fitbit Charge 5 per tornare a una schermata precedente. Continua a scorrere finché non arrivi alla schermata che desideri.

Tocca due volte il display di Fitbit Charge 5 e scorri da destra a sinistra. Scorri verso l'alto sull'icona delle notifiche per vedere le tue notifiche.

Tocca due volte il display di Fitbit Charge 5, scorri da destra a sinistra sul display fino ad arrivare a Allarmi. Tocca per aggiungere una nuova sveglia.

Tocca due volte il display di Fitbit Charge 5, scorri da destra a sinistra sul display fino ad arrivare a Allenamento. Scorri verso l'alto dal basso per scorrere tra gli esercizi. Tocca l'esercizio per iniziare. Se scorri verso l'alto dal basso quando viene visualizzata l'icona di avvio, puoi anche impostare un obiettivo.

Tocca due volte il display di Fitbit Charge 5, scorri da destra a sinistra e tocca il riquadro di scansione EDA. Tocca per iniziare e segui le istruzioni sullo schermo.

Tocca il pulsante a sinistra del display e scorri da sinistra a destra per accedere alle impostazioni rapide su Fitbit Sense.

Tocca il pulsante a sinistra del display e scorri da destra a sinistra sul display. Tocca EDA Scan e segui le istruzioni.

Tocca il pulsante a sinistra del display e scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo per accedere alle notifiche. Scorri da destra a sinistra su una notifica per cancellarla.

Premere due volte il pulsante a sinistra del display. Vedrai l'icona di Alexa qui per impostazione predefinita, anche se puoi cambiarla in Assistente Google.

Premere due volte il pulsante a sinistra del display. Vedrai il simbolo della musica qui.

Premi il pulsante a sinistra del display e scorri verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

Premi il pulsante a sinistra del display e scorri da destra a sinistra sullo schermo. Dovrai quindi scorrere fino a visualizzare l'app ECG.

Tocca il display su Fitbit Luxe e scorri verso l'alto dal basso.

Tocca il display su Fitbit Luxe e scorri verso il basso dall'alto.

Scorri da destra a sinistra sul display di Fitbit Luxe per tornare a una schermata precedente. Continua a scorrere finché non arrivi alla schermata che desideri.

Tocca il display Fitbit Luxe e scorri da destra a sinistra. Scorri verso l'alto sull'icona delle notifiche per vedere le tue notifiche.

Tocca il display Fitbit Luxe, scorri da destra a sinistra sul display fino ad arrivare a Sveglie. Tocca per aggiungere una nuova sveglia.

Tocca il display Fitbit Luxe, scorri da destra a sinistra sul display fino ad arrivare a Allenamento. Scorri verso l'alto dal basso per scorrere tra gli esercizi. Tocca l'esercizio per iniziare. Se scorri verso l'alto dal basso quando viene visualizzata l'icona di avvio, puoi anche impostare un obiettivo.

Tieni premuto il pulsante laterale sul Versa 2 per avviare Alexa. Puoi quindi impartire il tuo comando vocale. È anche possibile avviare Alexa scorrendo verso il basso dalla parte superiore del display di Versa 2, ma è necessario modificarlo nelle impostazioni di Versa 2 poiché l'impostazione predefinita prevede che Alexa si avvii tenendo premuto il pulsante laterale.

Scorri da destra a sinistra sulla schermata principale di Versa 2 fino a raggiungere la pagina con l'icona delle impostazioni. Scorri verso il basso fino a raggiungere il pulsante sinistro. Tocca per passare da Alexa a Fitbit Pay e viceversa.

Scorri verso il basso dalla parte superiore del display di Versa 2 e tocca l'icona delle impostazioni rapide, che è l'icona a destra delle tre che appaiono sopra le notifiche. Tocca la mezza luna per attivare o disattivare la modalità Sleep.

Scorri verso il basso dalla parte superiore del display di Versa 2 e tocca l'icona delle impostazioni rapide, che è l'icona a destra delle tre che appaiono sopra le notifiche. Tocca l'icona dell'orologio a sinistra per attivare o disattivare Always On Display.

Scorri verso il basso dalla parte superiore dello schermo. Puoi anche gestire alcune opzioni di notifica su Versa stesso, scorrere fino alle impostazioni e andare alle notifiche: qui puoi disabilitare le notifiche durante l'esercizio o quando dormi.

Scorri verso il basso dalla parte superiore del display di Versa 2 e tocca l'icona della musica.

Accedi a Impostazioni sul tuo Versa 2 scorrendo da destra a sinistra dalla schermata principale> Bluetooth e puoi connetterti a un nuovo dispositivo. Metti le cuffie in modalità di associazione e appariranno sul tuo Versa 2. Seleziona le cuffie per accoppiarle con Versa 2 e il gioco è fatto.

Per configurare una carta per Fitbit Pay , devi accedere all'app per smartphone Fitbit, quindi toccare l'icona del tuo profilo in alto a sinistra seguita da Versa 2 sotto il tuo nome. Vedrai l'opzione per Wallet nella griglia di icone qui sotto. Puoi quindi aggiungere la tua carta di pagamento se è compatibile con Fitbit Pay.

Se hai configurato una carta di pagamento, scorri verso il basso dalla parte superiore del display del tuo Versa 2 per avviare Fitbit Pay. Puoi quindi pagare qualsiasi cosa fino a £ 30 presso un terminale per carte contactless.

Scorri da destra a sinistra per accedere alle app, quindi tieni premuta un'icona. Potrai quindi trascinare per riorganizzare le icone, incluso spostarle in pagine diverse.

Se desideri aggiungere o rimuovere app dal tuo Versa 2, accedi all'app per smartphone e tocca l'icona del tuo profilo in alto a sinistra, quindi il Versa 2 sotto il tuo nome. Vedrai le app nella griglia sottostante. Tocca questo e vedrai un elenco di tutte le app installate e quelle app che puoi installare in una scheda separata.

Scorri da destra a sinistra sul tuo Versa > tocca Esercizio > scorri fino a Nuotare > tocca l'ingranaggio delle impostazioni > cambia la lunghezza della piscina.

Scorri verso il basso dalla parte superiore del display principale su Fitbit Inspire e Inspire HR e troverai tutte le nuove notifiche.

Scorri verso l'alto dalla parte inferiore del display principale su Fitbit Inspire o Inspire HR e la maggior parte delle metriche visualizzate nell'app Fitbit verranno visualizzate qui. Puoi anche toccare la parte inferiore del display principale e le metriche appariranno sotto l'orologio.

Tieni premuto il pulsante a sinistra del display > scorri verso il basso fino a Notifiche e tocca per attivare o disattivare.

Tocca il pulsante a sinistra di Inspire o Inspire HR e verrai riportato alla schermata precedente sul display.

Premi il pulsante a sinistra di Inspire o Inspire HR quando sul display principale della home page e lo schermo andrà in stop.

Scorri dall'alto verso il basso dalla schermata principale > seleziona Allenamento > scorri verso il basso fino a Nuoto > scorri verso il basso per accedere alla lunghezza della piscina prima di premere Nuoto > cambia lunghezza. È inoltre possibile modificare l'unità tra metri e iarde. Questa funzione non è disponibile per Inspire.

Alcuni esercizi consentono di impostare un obiettivo di distanza, calorie o tempo. Scorri dall'alto verso il basso dalla schermata principale > seleziona Esercizio > scorri verso il basso fino all'esercizio che vuoi fare e toccalo. Se la funzione Imposta obiettivo è disponibile, sarà sotto l'opzione di avvio. Tocca Imposta obiettivo e seleziona l'obiettivo che desideri. Questa funzione non è disponibile su Inspire.

Accedi all'app Fitbit > tocca l'icona Inspire o Inspire HR in alto a sinistra dell'app > tocca Quadranti orologio > tocca la scheda Tutti gli orologi in alto e seleziona un nuovo orologio o seleziona Scegli un nuovo orologio su I miei orologi scheda.

