Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Ora che ci avviciniamo alla fine dell'anno, potrebbe essere il momento di iniziare a pensare ai propositi per il prossimo anno. E quale migliore impegno se non quello di rimettersi in forma nel 2023?

L'attrezzatura per il fitness di Peloton potrebbe aiutarvi, sia che vi regaliate una nuova cyclette connessa, le scarpe da indoor cycling da abbinare, i pesi o un'altra attrezzatura per il fitness. Grazie al Cyber Monday, oggi è possibile acquistare qualcosa con uno sconto adeguato.

Come per il Black Friday, Amazon offre offerte Peloton sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti, con risparmi fino al 30%.

Ecco i nostri preferiti:

Le migliori offerte Peloton degli Stati Uniti per il Cyber Monday

Ottenete la Peloton Bike originale con uno sconto di $300 L'originale Peloton Bike offre tutto il necessario per seguire le lezioni di ciclismo Peloton su richiesta e dal vivo. È dotata di resistenza variabile, Bluetooth e di un fantastico touchscreen da 21-5 pollici. Basta aggiungere un abbonamento Peloton e si parte. Normalmente a 1.445 dollari, ora è a soli 1.145 dollari. Visualizza offerta

Scarpe da ciclismo Peloton Altas - risparmio del 30%. Lanciate di recente, queste scarpe da ciclismo Peloton aggiornate calzano a pennello. Sono leggere e dotate di tacchetti compatibili con il sistema delta che le rendono adatte ai pedali della Bike e della Bike+. Fino a 145 dollari, ora solo 101,50 dollari. Visualizza offerta

Sconto del 30% sugli spettacoli di ciclismo originali Peloton Anche le scarpe da ciclismo originali di Peloton sono compatibili con Bike e Bike+ e sono ancora più economiche se volete risparmiare ancora un po'. Normalmente a 125 dollari, ora sono a 87,50 dollari. Visualizza offerta

Risparmiate 50 dollari sulla guida Peloton La guida Peloton è un ottimo compagno o un'alternativa alla bicicletta. Si posiziona davanti al televisore e tiene traccia dei vostri movimenti mentre seguite le lezioni Peloton. Fino a 295 dollari, ora solo 245 dollari. Visualizza offerta

Pesi leggeri Peloton (da 1 a 3 libbre) - con uno sconto del 30%. I pesi leggeri Peloton sono dotati di impugnature gommate e si adattano alla parte posteriore della Bike o della Bike+ per facilitare l'accesso alle lezioni di tonificazione delle braccia. Sono disponibili tre diverse categorie di peso: 1, 2 e 3 libbre. Di solito 25 dollari, ora solo 17,50 dollari. Visualizza offerta

Le migliori offerte Peloton del Regno Unito per il Cyber Monday

Bicicletta Peloton originale - risparmio di 250 euro Come negli Stati Uniti, è disponibile un'ottima offerta per la Peloton Bike originale, con il suo display touchscreen da 21,5 pollici e l'innovativa tecnologia connessa. È necessaria l'iscrizione a Peloton e le scarpe da ciclismo compatibili con il sistema Delta, ma tutto il resto è incluso. Di solito a 1.345 euro, ora è a soli 1.095 euro. Visualizza offerta

Risparmia 39€ sulle nuovissime scarpe da ciclismo Peloton Altos Le nuove scarpe da ciclismo Peloton Altos sono disponibili in più taglie e sono traspiranti e leggere. Vengono fornite con le tacchette adatte sia per la Bike che per la Bike+. A £130, ora a soli £91. Visualizza offerta

Peloton Guide ha 30€ di sconto oggi! È possibile ottenere il sistema di movimento Peloton Guide con un risparmio dell'11%: basta aggiungere un abbonamento Peloton Guide. Il sistema tiene traccia delle vostre ripetizioni durante le lezioni online e mostra i vostri progressi nel tempo. Normalmente a £275, ora a soli £245. Visualizza offerta

Fascia cardio Peloton - risparmio del 30%. La fascia cardio Peloton può essere indossata con qualsiasi prodotto fitness Peloton. Il cardiofrequenzimetro misura con precisione la frequenza cardiaca durante gli allenamenti e la invia all'apparecchiatura tramite Bluetooth. Prima di 80 euro, ora solo 56 euro. Visualizza offerta

Sconto del 30% sui manubri Peloton in diverse varianti di peso I pesi Peloton per le classi di peso medio e pesante vengono offerti con un grande sconto. Sono disponibili più categorie di peso. Il prezzo parte da 70 euro. Visualizza offerta

Scritto da Rik Henderson.