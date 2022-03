Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Apple ha annunciato gli AirTag nell'aprile 2021, ma un recente brevetto ha suggerito che potrebbe non essere l'unico tag che vedremo dall'azienda in futuro.

Una domanda di brevetto individuata da PatentlyApple (tramite Wareable ) presenta la possibilità di un sensore indossabile indossato intorno al corpo o sui vestiti che monitora le caratteristiche di salute e fitness. Si suggerisce che il sensore - o tag - comunichi in modalità wireless con un dispositivo centrale, che si presume sia un iPhone o un Apple Watch.

Il brevetto si riferisce ai sensori che funzionano individualmente o collettivamente e parla della capacità di offrire informazioni su vari fattori di fitness e salute, come postura, esposizione al sole, pressione sanguigna, livelli di zucchero nel sangue, frequenza cardiaca e frequenza respiratoria.

PatentlyApple

Si dice anche che sarebbero in grado di tracciare e analizzare attività, come corsa, escursionismo, ciclismo e camminata. Secondo il brevetto, saresti in grado di controllare e configurare i sensori dal dispositivo centrale, ad esempio determinare dove sono posizionati.

Ci aspetteremmo che qualsiasi sensore o tag come descritto nel brevetto si sincronizzi direttamente con l'app Salute di Apple, anche se non sarebbe sorprendente vedere i tag anche come estensioni dell'Apple Watch , consentendo ad Apple di offrire una gamma più ampia di monitoraggio della salute rispetto a lo smartwatch è attualmente in grado di farlo.

Ovviamente per ora questa è solo una domanda di brevetto e molti brevetti non vedono mai la luce, ma un Apple HealthTag non si sente certamente al di là delle possibilità.

Scritto da Britta O'Boyle.