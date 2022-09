Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - La piattaforma di allenamento online Zwift ha lanciato il proprio turbo trainer, chiamato semplicemente Zwift Hub.

La piattaforma è nota soprattutto come destinazione d'elezione per i ciclisti che utilizzano gli allenatori indoor, con una facile connettività attraverso qualsiasi dispositivo di visualizzazione e un'ampia gamma di allenatori turbo. In pratica, è il metaverso dello sport.

-

Da tempo Zwift parlava di lanciare il proprio hardware e ora si è concretizzato con lo Zwift Hub. Tuttavia, non è del tutto di proprietà di Zwift, poiché sembra essere un JetBlack Volt di marca.

L'aspetto importante dello Zwift Hub è il prezzo: a 499 dollari / 449 sterline / 499 euro è un prezzo interessante e con molti proprietari di turbo che scelgono di utilizzare Zwift, è probabile che sia un'accoppiata perfetta, soprattutto se si tratta di un centinaio di dollari in meno rispetto al Wahoo Kickr Core.

Per quanto riguarda il dispositivo, si tratta di un trainer "wheel-off", per cui è sufficiente rimuovere la ruota posteriore e fissare la bicicletta al mozzo Zwift, con l'opzione di un mozzo a 8, 9, 10, 11 o 12 velocità inclusa nel prezzo. È compatibile con Shimano e SRAM.

Lo Zwift Hub contiene un misuratore di potenza per guidare l'allenamento, in modo da sapere quanti watt si stanno erogando e consentire un'ampia gamma di opzioni di allenamento.

I migliori fitness tracker per il 2022: i migliori wearable per monitorare allenamenti, sonno e salute Di Conor Allison · 3 giugno 2022 Date il via alla vostra forma fisica tracciando i vostri movimenti con un activity band di alto livello. Ecco alcune delle scelte migliori da prendere

Si dice che la potenza sia precisa al +/-2,5%, mentre il wattaggio massimo supportato è di 1800W. È possibile simulare gradienti fino al 16%.

L'Hub funziona perfettamente con Zwift, in modo da poter percepire la pendenza delle colline virtuali o l'effetto di una curva dietro a un compagno Zwifter, con la resistenza che cambia automaticamente.

Zwift si rivolge anche agli utenti di Apple TV, affermando che Zwift Hub fungerà da ponte Bluetooth per il cardiofrequenzimetro, rendendo così semplice la connettività. Supporta ANT+ e Bluetooth.

Lo Zwift Hub viene fornito con tutto il necessario per iniziare, basta avere una bicicletta. Sarà disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa dal 3 ottobre.

Scritto da Chris Hall.