Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Hydrow ha introdotto nel Regno Unito il suo vogatore connesso più leggero e conveniente.

Lanciato negli Stati Uniti in estate, l'Hydrow Wave è intelligente come l'Hydrow Rower originale, ma riduce del 30% il peso e di 600 sterline il prezzo. Ciò consente di utilizzarlo e conservarlo in spazi più ridotti.

-

Costruito con un telaio monoscocca in policarbonato in due pezzi, il Wave ha un ingombro ridotto, ma si collega comunque all'esperienza online di Hydrow ed è dotato di resistenza dinamica controllata dal computer. Questo imita la sensazione dell'acqua mentre gli istruttori presentano le lezioni dai corsi d'acqua di tutto il mondo.

È inoltre dotato di frenatura elettromagnetica.

"Il nostro obiettivo per Hydrow, fin dall'inizio, è stato quello di democratizzare lo sport del canottaggio e renderlo universalmente accessibile a chiunque. Sappiamo che due delle più importanti barriere all'ingresso sono il costo e lo spazio in casa", ha dichiarato il fondatore e CEO di Hydrow, Bruce Smith.

"Abbiamo lavorato instancabilmente per creare un vogatore ancora più accessibile e leggero, che si adatti perfettamente alla vita delle persone".

Il lancio nel Regno Unito è tempestivo, in quanto precede un prodotto rivale di Peloton, il Peloton Row. Il lancio è previsto entro la fine del 2022.

In confronto, l'Hydrow Wave è disponibile da oggi al prezzo di 1.395 sterline nel Regno Unito. È disponibile anche negli Stati Uniti al prezzo di 1.495 dollari.

Per utilizzare uno dei suoi vogatori è necessaria l'iscrizione all'Hydrow all-access. Il costo aggiuntivo è di 38 sterline (38 dollari) al mese.

Miglior fitness tracker Fitbit 2022: quale Fitbit è giusto per te? Di Britta O'Boyle · 4 gennaio 2022 Consulta la nostra guida ai migliori fitness tracker Fitbit, cosa fanno, come funzionano e quale indossabile Fitbit è giusto per te.

Scritto da Rik Henderson.