(Pocket-lint) - Dallo stile languido di Will Butler-Adams non si direbbe che la sua azienda di biciclette pieghevoli Brompton abbia appena attraversato un paio d'anni di montagne russe, ma questa è la realtà per il più grande produttore di biciclette della Gran Bretagna.

Come molti posti di lavoro, è stata scossa da una serie di colpi apparentemente infinita, dalla burocrazia della Brexit e da una successione di blocchi e restrizioni mentre il mondo era alle prese con la COVID-19.

La tempesta potrebbe non essere ancora finita, ma Brompton sembra risorgere dalle ceneri, aumentando la popolarità e il riconoscimento del nome e continuando a perfezionare i suoi famosi telai pieghevoli. Dopo un paio di predecessori, ha ora elettrificato la sua linea P, un modello più leggero che mai.

Se questo sembra un processo semplice - attaccare un motore alla propria Brompton e iniziare a venderla - la verità è molto più complessa. Come dice Butler-Adams, "la cosa più semplice che avremmo potuto fare è andare da Bosch e dire: "Vorremmo mettere un motore Bosch o Shimano in una Brompton", ma è la cosa più inappropriata che si possa fare. Perché non è progettato per la nostra bicicletta".

Invece, Brompton ha abbracciato la sua etica di fare le cose per sé e ha costruito un sistema di motori su misura. Ciò ha comportato anni di lavoro, ma Butler-Adams ricorda che "anche quando si parte, si è solo ai primi passi. Hai fatto tutta questa ricerca, sei così orgoglioso di te stesso. Hai passato ore a fare test, hai realizzato centinaia di prototipi e pensi che sia la cosa migliore dopo il pane a fette. All'improvviso, 5.000 clienti ci salgono sopra e la usano in un modo che non avevi previsto e [...] si scatena l'inferno".

Da quella prima ebike Brompton ha continuato a perfezionare e migliorare i sistemi montati sulle sue biciclette, ma non in modo tale da potersene vantare. Per le sue biciclette, la coerenza vale oro, in quanto garantisce che i clienti possano contare sulle riparazioni per decenni dopo l'acquisto della bicicletta.

Butler-Adams e il suo team sono del tutto disposti a scendere a compromessi su nuovi sviluppi importanti per assicurarsi che i componenti corrispondano al meglio a questo obiettivo. Questo è il tipo di approccio pratico e marketing-secondario che sembra lodevole e raro nel mercato moderno, soprattutto quando l'elettrificazione significa che il settore tecnologico è sempre più un concorrente per i produttori di biciclette.

Ciò significa anche che il motore della Electric P Line è in gran parte identico a quello di una bicicletta che abbiamo testato un anno fa, ma agli occhi di Brompton va bene così, dato che quel modello precedente funzionava in modo comprovabile e anche questo lo fa. "Non si tratta di vendere le ultime mode, di dire 'è molto meglio di tutto ciò che c'è stato prima'. Quindi bisogna vendere tutto e continuare a comprare di più, comprare di più, comprare di più... quella di quattro anni fa è fantastica!".

Questo approccio significa certamente che una Brompton di 20 anni fa e la Electric P Line sono due modelli identici, ma non significa che Brompton non veda il valore del nuovo.

I suoi modelli elettrici stanno vendendo bene, con oltre 15.000 unità finora, e mentre l'anima pieghevole di Brompton significa che Butler-Adams non pensa che supereranno mai i modelli manuali più leggeri e portatili, sembra più fiducioso che le biciclette elettriche supereranno le biciclette manuali nel mercato più ampio prima o poi.

Per Brompton, gran parte del lavoro per migliorare i modelli elettrici si concentra sul peso. "È necessario che la bicicletta sia in grado di portare una persona di 90 chili da una partenza da fermo con una certa coppia su una collina, e non è possibile farlo senza peso", come dice Butler-Adams.

Ciò significa che con la tecnologia attuale c'è un limite alla leggerezza di una Brompton elettrica. Brompton, però, non ha ancora raggiunto quel limite, quindi non stupitevi se nei prossimi anni riuscirà a ridurre di uno o due chili la sua bicicletta.

Mentre ci lavora, però, il mercato delle biciclette elettriche continuerà a crescere a un ritmo impressionante e la sfida di regolamentare un settore che ha a che fare direttamente con la sicurezza personale delle persone continuerà.

Nel Regno Unito, come chiarisce Butler-Adams, l'approccio post-Brexit, che consiste nell'utilizzare le normative dell'Unione Europea senza adeguarsi alle capacità di applicazione del blocco, è preoccupante. "Abbiamo degli standard perché abbiamo copiato e incollato gli standard europei nel Regno Unito, ma non abbiamo l'infrastruttura per amministrarli".

Con la proliferazione di biciclette di marca a basso costo in città come Londra, spesso utilizzate da autisti di consegne e corrieri, il rischio che una regolamentazione non all'altezza getti nell'acqua produttori più attenti come Brompton è reale.

"Le importazioni non regolamentate che si fanno strada nel Regno Unito non sono sicure. Ma la soluzione non è vietare le batterie delle biciclette elettriche negli edifici, bensì applicare correttamente la normativa esistente per proteggere i consumatori e la società in generale. Ma questo non sta accadendo".

Sarà una sfida per qualsiasi governo nei prossimi anni, quindi, e il vostro grado di fiducia in qualsiasi iniziativa del genere può variare, ma Brompton può solo continuare a scavare il proprio solco nel frattempo.

A quanto pare, ciò significa che possiamo aspettarci altre Brompton elettriche, più leggere di quelle precedenti o con piccoli ma significativi miglioramenti in altri punti.

Scritto da Max Freeman-Mills.