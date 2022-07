Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Se vi piace l'allenamento cardio e di forza a basso impatto, probabilmente avrete pensato di acquistare un vogatore come l'Hydrow. Ma costa 2.495 dollari, una cifra che per alcuni è troppo alta. Ebbene, Hydrow ha presentato il suo secondo vogatore, Wave, che debutta a un prezzo inferiore di circa 1.000 dollari rispetto all'Hydrow originale. Improvvisamente, Hydrow è molto più conveniente e accessibile per la maggior parte delle persone.

L'Hydrow Wave da 1.495 dollari non solo risolve il problema del prezzo, ma anche quello dello spazio. L'Hydrow originale, che abbiamo recensito l'anno scorso, misura 86 pollici di lunghezza, 25 pollici di larghezza e 47 pollici di altezza, pesa 145 libbre e ha uno schermo HD da 22 pollici. Wave, invece, misura 80 pollici di lunghezza, 19 pollici di larghezza e 43 pollici di altezza. Pesa 102 libbre e ha un touchscreen da 16 pollici. Tuttavia, è in grado di supportare fino a 375 libbre e ha un meccanismo di resistenza proprietario che si suppone possa creare la sensazione di remare sull'acqua, ma senza troppo rumore.

Poiché Wave è più piccolo del suo predecessore, questo nuovo modello può essere consegnato direttamente a casa vostra tramite UPS negli Stati Uniti. Non è necessario programmare la consegna come per l'Hydrow originale. Tuttavia, se lo desiderate, potete sempre chiedere a un addetto alla consegna di assemblarlo a casa vostra. È anche possibile riporre Wave in verticale se si acquista il kit di ancoraggio verticale opzionale da 190 dollari di Hydrow.

Come per l'Hydrow originale, potete anche pagare 38 dollari per un abbonamento mensile ai corsi di canottaggio. È disponibile una programmazione per principianti che vi guiderà e vi insegnerà una corretta forma di voga. Questo programma viene visualizzato automaticamente nella schermata iniziale. I primi tre allenamenti durano 15 minuti. Si chiamano Breathe (a bassa intensità con particolare attenzione alla forma fisica), Sweat (a intensità intermedia con particolare attenzione alla tonificazione) e Drive (allenamenti intensi con particolare attenzione al cardio e alla forza). Dopo queste lezioni, si passa a un programma di 10 sessioni progettato per aumentare il livello di forma fisica.

Nell'app sono disponibili anche lezioni on-demand, in cui è possibile seguire la cadenza di voga di un istruttore e osservare la sua forma fisica. Naturalmente, se volete provare le lezioni di Hydrow nella vostra palestra con il vogatore piuttosto che acquistare Wave, potete sempre provare l'abbonamento a Hydrow di soli 20 dollari. Ma se siete interessati a Wave, è disponibile da subito presso Hydrow con pacchetti di accessori.

È ancora possibile acquistare l'Hydrow originale, anche su Amazon.

Scritto da Maggie Tillman.