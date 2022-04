Canyon aggiorna la sua offerta di ebike urbane con Commuter:ON 8 e Roadlite:ON 8

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Canyon ha annunciato due nuove biciclette elettriche in edizione limitata, ideali per gli ambienti urbani, la Commuter:ON 8 e la Roadlite:On 8.

Entrambe queste biciclette sono dotate del nuovo sistema di trasmissione Fazua Ride 60, con una batteria da 430Wh. Fornisce una coppia di 60Nm e pesa 4,3 kg.

Il sistema di propulsione offre tre modalità di potenza - Breeze, River e Rocket - il che significa che è possibile regolare la quantità di supporto che si ottiene mentre si pedala. Otterrai fino a 130 km (81 miglia) di assistenza in modalità River, e naturalmente questa cifra dipende dal ciclista, dal terreno e dalla velocità.

Come suggeriscono i nomi, queste biciclette sono rivolte a diversi tipi di ciclisti, anche se hanno molto in comune.

La Commuter:ON si rivolge a coloro che vogliono trasportare una sorta di carico, quindi è dotata di parafanghi e di un portapacchi posteriore, in modo da poter attaccare le borse e partire. Ci sono anche luci integrate, quindi non devi preoccuparti di aggiungerle.

La Roadlite:ON è proposta più come una bici da fitness, con un manubrio piatto - e con soli 15,6 kg, è anche più leggera della Commuter:ON.

Sarai anche in grado di rimuovere il distanziale di 10mm dal manubrio per darti una posizione più bassa per una corsa più aggressiva.

Entrambe queste bici sono dotate di cambio completo Shimano Deore XT (in una configurazione 1 x 12), quindi anche senza la potenza elettrica, avrai una bici perfettamente guidabile nella maggior parte delle condizioni. Questo li rende leggermente diversi dai rivali Cowboy, che non hanno una catena completa.

I freni a disco sono di serie, così come i pneumatici Schwalbe da 40 mm, mentre sarete in grado di utilizzare il supporto per smartphone in dotazione con l'app Fazua per dare un'occhiata più da vicino alle statistiche della vostra corsa.

La Canyon Commuter:ON 8 e Roadlite:ON 8 possono essere trovate sul sito web di Canyon ora, e saranno disponibili da agosto. Entrambi costeranno 3.499 sterline / 3.799 euro.

I migliori fitness tracker per il 2022: i migliori dispositivi indossabili per monitorare allenamenti, sonno e salute Di Britta O'Boyle · 21 aprile 2022

Scritto da Chris Hall.