Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - VanMoof ha presentato le sue ultime bici elettriche, la S5 e la A5. La prima è una naturale continuazione del lignaggio che le biciclette precedenti hanno stabilito, mentre la seconda è la prima bicicletta step-through dell'azienda.

VanMoof afferma che entrambe le bici presentano un design completamente riprogettato con aggiunte come un motore più silenzioso che mai, una modalità boost più potente e una batteria che dovrebbe offrire autonomia ancora più lunga.

I manubri sono inoltre dotati di nuovi anelli di LED intorno a loro, per comunicare dettagli come la tua velocità e quale modalità stai utilizzando mentre sei in movimento, che sembra un sistema intelligente per informazioni a colpo d'occhio.

Puoi anche montare più facilmente il tuo telefono sulla bici direttamente per usarlo come cruscotto grazie a un supporto per telefono opzionale che sembra utilizzare il sistema QuadLock e che sarà anche in grado di caricare il telefono tramite USB-C.

È abbinato a un'app VanMoof aggiornata e più potente per andare con la guida più fluida. Siamo molto lieti di vedere un telaio passo-passo, dal momento che è un'opzione di design che apre le bici di VanMoof a un pubblico molto più ampio rispetto al telaio originale, anche data la guida più facile dell'X3 di ultima generazione.

Le bici vengono lanciate oggi e possono essere ordinate direttamente da VanMoof per un non insignificante $ 2998 / € 2498 / £ 2298. Seguendo le superbe prestazioni della S3 quando l'abbiamo recensita , tuttavia, è probabile che questa sia una delle bici da città più comode sul mercato elettrico.

Scritto da Max Freeman-Mills.