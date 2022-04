Hydrow ti consente di correre la Putney Boat Race a casa

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Hydrow, l'equivalente del canottaggio di Peloton, ha lanciato una lezione di fitness Race to the Thames in vista della famosa Putney Boat Race di domenica 4 aprile.

La gara annuale ha visto le università di Cambridge e Oxford sfidarsi negli ultimi 192 anni. Ora gli abbonati Hydrow possono raccogliere una sfida simile per remare virtualmente lungo il Tamigi da Putney Bridge a Chiswick Bridge in 22 minuti.

E, a differenza delle solite lezioni a intervalli che il servizio offre, con discorsi di incoraggiamento sulle discussioni del college e storie aneddotiche da destinazioni più soleggiate come Miami o Los Angeles, la classe Race to the Thames vede due palestre di otto persone di vogatori di livello mondiale andare a testa in giù testa per darti un'atmosfera da gara il più vicino possibile.

Questi includono un mix di atleti Hydrow, vogatori olimpici ed ex vincitori di gare nautiche da tutto il mondo.

È la prima volta che la compagnia ricrea una famosa gara all'interno del servizio e la prima volta che torna a girare sulle coste del Regno Unito dal 2019.

My Take di Stuart Miles Fondatore e CEO

Sono un vogatore Hydrow da circa sei mesi. Sono stato anche un fan della Putney Boat Race per un paio di decenni, avendo entrambi vissuto a Putney e avuto molti amici che hanno frequentato Oxford o Cambridge nel corso degli anni.



Sono sempre stato incuriosito da quanto sia stata dura la regata e mentre Hydrow non offre una vera esperienza in acqua, avere due timonieri olimpici che ti urlano mentre segui le barche lungo il fiume è sicuramente un'esperienza e ti prende davvero in un boschetto.



Nel mio tentativo di regata in barca, sono riuscito a 5.170 metri nel tempo assegnato di 22 minuti. È molto diverso dai 6.800 metri e dai 17-20 minuti di vittoria, ma sono già ansioso non solo di fare un altro tentativo, ma anche di vedere se il servizio prevede di offrire altre gare famose che posso affrontare in futuro.

I membri possono completare la fila per ottenere un badge Hydrow su misura per vantarsi e vedere come i loro risultati si accumulano contro le squadre di Oxford e Cambridge il giorno della gara.

Hydrow offre un vogatore connesso e circa 500 lezioni di ginnastica, praticamente tutte che si svolgono in acqua anziché in palestra o in classe. Ciò ti consente di remare in sincronia con l'istruttore che segue la lezione.

Hydrow ha un prezzo di £ 1.995 con un abbonamento mensile di £ 38 nel Regno Unito. Leggi la nostra recensione completa di Hydrow .

Scritto da Stuart Miles. Modifica di Rik Henderson.