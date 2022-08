Snap uccide il drone per selfie Pixy prima che decolli a malapena

I migliori droni 2022: opzioni per principianti e avanzati per girare video in 4K e scattare foto ad alta risoluzione

Di Cam Bunton · 29 luglio 2022 ·

Che siate piloti esperti o che abbiate appena iniziato a scattare foto e video da altezze elevate, ecco alcuni dei migliori droni in circolazione.