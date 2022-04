Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Snap, la società che possiede Snapchat, si è a lungo considerata una società di "fotocamera" prima di tutto. Dopo tutto, quando si apre Snapchat, la prima schermata che si vede è la fotocamera. E i suoi occhiali intelligenti, Spectacles, sono interamente dedicati ad aiutare chi li indossa a creare e condividere più facilmente snap (aka video). Ora, Snap sta portando la sua esperienza di fotocamera al livello successivo: Sta introducendo una fotocamera volante.

In poche parole: Pixy è il primo drone di Snap. È un piccolo UAV giallo che può stare nel palmo della tua mano. Infatti, decolla e atterra sulla tua mano. Può seguirti in giro e catturare video che vengono inviati a Snapchat. È abbastanza piccolo e leggero da stare in tasca e utilizza sei modelli di volo pre-programmati che puoi impostare attraverso un quadrante sulla parte superiore del dispositivo.

Attualmente, la maggior parte dei droni sono dispositivi grandi, pesanti e rumorosi per i professionisti e gli early adopters. Alcuni richiedono anche un permesso per l'uso. Ma Pixy è diverso perché è portatile e perché ha eliche più silenziose. Pesa solo 101 grammi e ha una batteria intercambiabile che, quando è completamente carica, ti farà fare da cinque a otto voli che possono variare da circa 10 a 20 secondi.

Nota: dato che il dispositivo è così leggero, probabilmente non dovresti usarlo in condizioni di vento.

Il sensore da 12 megapixel del Pixy scatta fino a 100 video o 1.000 foto. I tuoi media sono memorizzati localmente su un drive da 16GB. Le prime recensioni suggeriscono che la qualità video non è eccezionale, ma abbastanza buona da essere vista su un telefono.

È possibile acquistare batterie aggiuntive per Pixy che costano 20 dollari ciascuna. Snap vende anche un caricatore portatile a doppia batteria per $50 e un paraurti e una cinghia per il trasporto.

Come accennato in precedenza, Pixy decolla e atterra sul tuo palmo, ma utilizza modelli di volo che imposti con un quadrante sulla parte superiore del dispositivo. Può darti fino a otto voli che durano 20 secondi, nella fascia alta. Può seguirti in giro e catturare filmati che vengono sincronizzati in modalità wireless alla sezione Memories di Snapchat. Non cattura l'audio, ma Snap ti permette di aggiungere canzoni che ha preso in licenza da etichette musicali. Puoi poi condividere i tuoi video direttamente nell'app o altrove. Snap ha anche effetti AR specifici per Pixy disponibili. Una funzione di auto-crop permette anche di trasformare rapidamente i filmati orizzontali nel tradizionale orientamento verticale di Snap.

Snap

Le specifiche tecniche di Pixy sono elencate di seguito:

Specifiche tecniche Dimensioni e peso Peso: 101g inclusa la batteria

Dimensioni: 131.7mm x 106mm x 17.6mm Tempo di volo 5-8 voli, a seconda della modalità di volo Video Predefinito: 2.7k

Frame rate: Fino a 30 FPS Immagini Standard: 4000 x 3000 (12MP) Batteria Batteria ricaricabile agli ioni di litio sostituibile

80% di carica rapida in circa 20 minuti

Si ricarica completamente in circa 40 minuti Archiviazione Memorizza fino a 100 video o 1000 foto

16GB di memoria flash Connettività BLE

5GHz 802.11 B, G, N, AC

No. Non far volare Pixy sull'acqua. Pixy e i suoi accessori non sono resistenti all'acqua. Snap ha detto che non dovrebbero essere esposti a "pioggia, neve o immersi nell'acqua".

No!

Snap Pixy funziona con i seguenti dispositivi mobili:

iPhone 7 o successivi con iOS 14 o superiore

Alcuni telefoni Android con 8.0 o superiore. (Vedi la guida alla compatibilità qui).

Data di uscita di Snap Pixy: 28 aprile 2022

Pixy è ora disponibile per l'acquisto online direttamente da Snap negli Stati Uniti e in Francia .

Pixy costa 230 dollari negli Stati Uniti.

Se vuoi saperne di più, controlla la pagina di Snap per Pixy, il suo hub di supporto per Pixy e i suoi video how-to per Pixy.

Scritto da Maggie Tillman.