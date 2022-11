Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - DJI ha presentato una nuova versione del suo popolare drone di fascia alta Mavic. Si chiama Mavic 3 Classic e porta con sé molte delle caratteristiche importanti del Mavic 3, ma in un pacchetto più economico, e non si perde così tanto come si potrebbe pensare.

Il DJI Mavic 3 Classic è disponibile da oggi in diverse configurazioni. È possibile acquistare il solo drone (senza controller) al prezzo di 1309€/1469€/1499€, oppure con il controller remoto senza display al prezzo di 1399€/1749€/1599€ o con il controller dotato di display da 5,5 pollici al prezzo di 1529€/2049€/1749€.

Si tratta di un notevole taglio di prezzo rispetto al Mavic 3 originale, che parte da 1729 sterline nel Regno Unito o 2049 dollari negli Stati Uniti.

La fotocamera è ancora basata su un sensore Hasselblad 4:3 da 20 megapixel in grado di registrare video fino a 5,1K/50fps o 4K/60fps con fotografie RAW a 12 bit o video D-Log a 10 bit.

Come il suo predecessore, l'elaborazione del colore viene effettuata utilizzando la "Natural Colour Solution" di Hasselblad, che mira a fornire colori dinamici che siano anche accurati rispetto a ciò che si vede con l'occhio.

In questa versione non c'è il teleobiettivo zoom, ma si tratta comunque di un drone molto potente e capace, con molte funzioni intelligenti integrate.

Il volo e l'evitamento degli ostacoli sono affidati al sistema APAS 5.0 di DJI, che non solo è in grado di evitare ostacoli come alberi ed edifici, ma pianifica anche un percorso per aggirarli. Inoltre, la funzione di ritorno a casa scansiona l'ambiente circostante prima di tracciare il percorso per tornare al punto di partenza.

Questa funzione è abilitata dal sistema di sensori a otto direzioni del drone in combinazione con la navigazione GPS.

Altre specifiche includono un'autonomia di volo fino a 46 minuti con la batteria piena e il sistema di trasmissione O3+ che può trasmettere video a 1080/60fps dal drone al controller fino a 15 km di distanza. Inoltre, con il Wi-Fi 6 a bordo, è possibile trasferire file dal drone al telefono a una velocità fino a 80MB/s.

Il DJI Mavic 3 Classic è in vendita da oggi, con un kit Fly More disponibile come supplemento che offre batterie aggiuntive, pale adeguate, un caricabatterie e una borsa per il trasporto al prezzo di 599€/639€/529€.

