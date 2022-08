Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - DJI ha lanciato il suo secondo drone con visione in prima persona, progettato per offrire voli emozionanti sia in ambienti interni che esterni, grazie alle sue dimensioni ridotte e alle eliche schermate.

Il nuovo drone si chiama Avata e, per gli appassionati di droni FPV, è essenzialmente la versione del marchio di un drone cinewhoop.

"Il DJI Avata è stato costruito per risvegliare in tutti il desiderio di volare, con una tecnologia di volo coinvolgente che permette a chiunque di esplorare l'esperienza quasi extracorporea del volo FPV", ha dichiarato Ferdinand Wolf, direttore creativo di DJI.

"Sia che si voli per divertimento, sia che si realizzino filmati fantastici per i social media o per stupire gli spettatori in studio di produzione, DJI Avata vi mostrerà perché la sua coinvolgente esperienza di volo vi trascina in un nuovo mondo di possibilità di volo".

Il drone è compatto e pesa 410 grammi, quindi è abbastanza leggero ma al di sopra della soglia cruciale dei 250 grammi, e il suo utilizzo sarà più limitato rispetto al DJI Mini 3 Pro.

Ha una fotocamera stabilizzata con un sensore CMOS da 1/1,7 pollici e una risoluzione effettiva di 48MP. Può riprendere fino a 4K 60fps, con riprese fino a 120fps a risoluzioni inferiori.

Insieme al drone, DJI ha presentato i suoi ultimi occhiali FPV, che si chiamano DJI Goggles 2.

Hanno un ingombro molto più ridotto, che farà sicuramente piacere a chi è abituato agli ingombranti DJI FPV Goggles V2.

Oltre all'aspetto, anche l'interno è stato migliorato. I Goggles 2 possono ricevere un feed video H.265 a 1080p e 100fps a bassa latenza dall'Avata.

I nuovi occhiali hanno un display micro-OLED con diottrie regolabili, che li rende adatti a chi porta gli occhiali.

Il DJI Avata è disponibile da oggi in diverse configurazioni. I possessori del drone DJI FPV possono utilizzare il controller e gli occhiali esistenti, acquistando il solo Avata al prezzo di 579 euro.

La combinazione più pregiata, che include i Goggles 2 e il DJI Motion Controller, costa 1429 euro.

Un'opzione leggermente più economica, che sostituisce i nuovi occhiali con i DJI FPV Goggles V2, è disponibile a 1149 euro.

Scritto da Luke Baker.