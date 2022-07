Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico prima di essere revisionata da un redattore umano nella vostra lingua madre.

(Pocket-lint) - Le prime voci sul drone FPV canalizzato in stile cinewhoop di DJI risalgono a maggio di quest'anno, ma ora sembra che il lancio sia vicino.

Si chiama DJI Avata ed è appena stato inserito nel database della FCC, insieme a nuovi occhiali e a una Air Unit.

La FCC regolamenta i prodotti wireless nel mercato statunitense e testa rigorosamente i nuovi prodotti per garantirne la sicurezza.

Quando un prodotto compare nel database, si può essere certi che il lancio è imminente, quindi non vediamo l'ora di vedere le prossime novità di DJI.

Un nuovo dettaglio che è stato rivelato è la capacità della batteria dell'Avata, che secondo le etichette presenti nel database FCC sarà di 2.420 mAh.

Si tratta di una capacità superiore a quella dell'attuale batteria del DJI FPV, che offre 20 minuti di volo con il suo pacco da 2.000 mAh.

Tuttavia, non siamo sicuri che questo significhi più tempo di volo, poiché le eliche più piccole e la grande massa dei droni canalizzati di solito equivalgono a una minore efficienza.

Per chi non lo sapesse, un cinewhoop è un drone FPV dotato di condotti o protezioni per le eliche che consentono di volare più vicino alle persone e agli oggetti, senza il rischio che le eliche causino danni.

Il termine deriva dalla comunità dei droni da corsa fai-da-te e la tecnologia ha guadagnato molta popolarità tra i registi esperti.

Finora, tuttavia, non esisteva una variante mainstream di facile utilizzo, e DJI sta cercando di cambiare questa situazione.

Per quanto riguarda gli altri elenchi della FCC, gli occhiali a cui si fa riferimento saranno probabilmente forniti in bundle con l'Avata, oltre a essere venduti separatamente.

Non si sa ancora se questi nuovi occhiali saranno compatibili con il precedente sistema FPV di DJI, ma di certo speriamo che lo siano.

L'Air Unit è un prodotto per gli appassionati di FPV fai-da-te e consente di utilizzare gli occhiali con droni personalizzati. Anche in questo caso, speriamo che sia compatibile con gli altri prodotti FPV di DJI, ma il tempo ce lo dirà.

