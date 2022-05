Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Dopo mesi di fughe di notizie e indiscrezioni, il DJI Mini 3 Pro è finalmente arrivato - e sicuramente sembra valere l'attesa.

La serie DJI Mini è stata tradizionalmente piena di offerte entry-level, ma non siamo sicuri se questo è per scelta, o semplicemente un effetto collaterale della progettazione di un limite di peso di 250g.

Con la Mini 3 Pro, tuttavia, le cose sono abbastanza diverse. DJI è riuscita in qualche modo a stipare in tri-direzionale per evitare gli ostacoli e una serie di nuove caratteristiche senza aumentare il peso.

Il nuovo drone può volare per 34 minuti alla volta con la sua batteria inclusa, e DJI venderà una batteria estesa che permetterà epici voli lunghi 47 minuti.

Utilizza il sistema di trasmissione O3, che fornisce una visione live a 1080p a distanze fino a 12 km.

La Mini 3 Pro dispone di un sensore CMOS più grande da 1/1,3 pollici in grado di catturare foto da 48MP e video 4K/60fps.

La fotocamera utilizza il suo doppio ISO nativo per consentire video HDR fino a 30fps, e gli utenti possono scegliere tra un profilo colore standard e D-Cinelike per la colorazione in post.

È anche il primo drone DJI a disporre di una vera ripresa verticale, per cui il modulo della fotocamera può ruotare di 90 gradi per foto e video in formato verticale senza perdita di qualità.

I nuovi sensori per evitare gli ostacoli sbloccano una grande varietà di modalità autonome come ActiveTrack 4.0, QuickShot aggiuntivo, HyperLapse e MasterShots.

DJI ha anche introdotto un nuovo controller, il DJI RC, che sembra una versione dimagrita del costoso DJI RC Pro.

Il DJI RC ha un touchscreen integrato da 5,5 pollici ed esegue l'app DJI Fly nativamente, eliminando la necessità di uno smartphone durante il volo.

Il DJI Mini 3 Pro è disponibile per il pre-ordine a partire da oggi e sarà spedito dal 17 maggio. Purtroppo, però, i prezzi sono sul lato alto.

Ci sono diverse configurazioni tra cui scegliere:

DJI Mini 3 Pro (senza controller remoto) a partire da €739 / £639 e include DJI Mini 3 Pro, ed esclude qualsiasi controller remoto per coloro che hanno già un modello compatibile per controllare il drone.

DJI Mini 3 Pro viene venduto a partire da 829€ / 709€ e include il controller DJI RC-N1.

DJI Mini 3 Pro (DJI RC) viene venduto a partire da €999 / £859 e include il controller DJI RC.

Insolitamente, non c'è una combo Fly More per questo drone, invece, gli accessori Fly More sono venduti come un kit separato per €189 / £159.

Scritto da Luke Baker.