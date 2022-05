Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - DJI ha twittato che annuncerà qualcosa il 10 maggio, prendendo in giro che rivelerà "un colpo di scena". Ora, le inserzioni al dettaglio e persino un video YouTube completo mostrano un DJI Mini 3 Pro non ancora annunciato e il suo controller. Il video è un unboxing da YouTuber DM Productions - condiviso lo stesso giorno del tweet teaser di DJI.

Nel video, lo YouTuber DM Productions ha detto che il filmato proviene da qualcuno che ha messo le mani su un drone DJI Mini 3 Pro in anticipo. Il video fornisce uno sguardo approfondito al drone, compresi i suoi sensori per evitare gli ostacoli, così come il suo controller dotato di display, che è simile all'attuale RC Pro di DJI (senza alcuni pulsanti e porte).

Il controller del Mini 3 Pro manca anche di antenne in alto

Ora, oltre al video, un rivenditore DJI olandese ha recentemente rivelato quasi ogni dettaglio del drone Mini 3 Pro pubblicando accidentalmente la pagina del prodotto online. Poi, la scorsa settimana, Argos nel Regno Unito ha elencato una pagina di vendita che ha rivelato che il drone costerebbe 859 sterline (circa 1.000 dollari) con il controller remoto (via Drone DJ).

Tutte queste fughe di notizie indicano ulteriormente che il drone peserà meno di 250 grammi (il che significa che gli americani non dovranno legalmente registrarlo per usarlo). Suggeriscono anche che il drone sarà dotato di sensori frontali per evitare le collisioni, una batteria da 2.453mAh e una fotocamera aggiornata con la possibilità di registrare a 4K 60fps e HDR.

Dato tutto ciò che è trapelato circa il drone DJI Mini 3 Pro finora, sembra ovvio che DJI ha intenzione di annunciarlo la prossima settimana alle 9 del mattino ET.

Un colpo di scena | 10 maggio 2022 | 09:00 EDT



Scopri di più: https://t.co/HaT3XbmpGm pic.twitter.com/6D0tOJ4AFA- DJI (@DJIGlobal) May 5, 2022

