Le specifiche di DJI Mini 3 Pro trapelano per intero

(Pocket-lint) - Molti sospettano che il DJI Mini 3 Pro possa essere vicino al rilascio, abbiamo visto numerose fughe di notizie negli ultimi due mesi, e continuano ad arrivare.

L'ultima fuga di notizie rivela le specifiche complete del prossimo drone, e se si dimostrano corrette, suona come un massiccio aggiornamento del suo predecessore.

La notizia arriva tramite Jasper Ellens su Twitter, che ha anche fatto trapelare il prezzo previsto.

L'unica cosa che ancora mancava in tutti questi era il #specificationsheet del #Mini3Pro. Ringrazio specialmente @rquandt per questo.







