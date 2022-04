Il prezzo di DJI Mini 3 Pro trapela e non è economico

Questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico.

(Pocket-lint) - Ci sono state molte fughe di notizie intorno ai droni DJI Mini 3 e Mini 3 Pro. Abbiamo visto non solo l'imballaggio, ma video completi della struttura dei successori del Mini 2 e le loro specifiche.

L'ultima fuga di notizie ci dà un'idea di quanto costeranno i nuovi quadcopter sotto i 250g e, beh, non sembra buono per chiunque abbia un budget.

Secondo l'utente di Twitter Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens), il DJI Mini 3 e Mini 3 Pro saranno annunciati a fine aprile, seguiti da consegne a maggio. Ha affermato che i prezzi saranno sulla fascia alta, con il DJI Mini 3 che dovrebbe partire da 950 dollari (circa £730), mentre il DJI Mini 3 Pro con il nuovo DJI RC vi farà spendere ben 1250 dollari (circa £960).

Conto alla rovescia per i giorni del #DJI #Mini3. Le voci dicono fine aprile. Consegne maggio. #I prezzi dovrebbero essere alti: 950 dollari per il Mini3 Pro FMC e una cifra folle di 1250 dollari per il #Mini3Pro con il nuovo #DJIRC.



È il doppio dei soldi rispetto al #Mini2. Sarà due volte meglio? pic.twitter.com/SB7nXS4WpY- Jasper Ellens - 27 Leaks (@JasperEllens) April 9, 2022

In confronto, il DJI Mini 2 costa $449/£419, quindi è un bel salto in termini di prezzo.

squirrel_widget_3659811

Le voci suggeriscono che il DJI Mini 3 arriverà con alcuni aggiornamenti decenti. Si prevede una nuova fotocamera che si attaccherà con una lunghezza focale equivalente a 24 mm, ma aprire l'apertura fino a f/1.7 dal precedente f/2.8, con conseguente molto meglio prestazioni di luce bassa.

Si dice anche che ci sarà un gimbal a tre assi ridisegnato e il Mini 3 Pro avrà un pacchetto da 2453 mAh, che è una capacità superiore del dieci per cento rispetto al Mini 2. Il più grande aggiornamento previsto sul Mini 3 tuttavia è l'evitamento degli ostacoli, mostrato in un video trapelato dai sensori prominenti sulla parte anteriore e inferiore del drone.

Per ora, nulla è ufficiale, ma se quest'ultima fuga di notizie è accurata, non ci dovrebbe essere molto più tempo da aspettare, il che significa anche non molto più a lungo per risparmiare i soldi.

Scritto da Britta O'Boyle.